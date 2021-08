Lettera di Italia Nostra al sindaco Persiani: "Paghiamo la Tari con un servizio insufficiente"

Altri articoli in Politica

domenica, 29 agosto 2021, 12:29

"Il progetto Reggio-Mare sta prendendo quota": esordisce così, in una nota stampa, il comitato Gino Chinca Una strada per la vita

domenica, 29 agosto 2021, 10:50

Il sindacato Cisl Toscana nord denuncia in una nota stampa, la qualità del lavoro delle operatrici CUP, a detta del sindacato, sottopagate grazie a contratti al ribasso, con inquadramento professionale non aderente alle mansioni svolte, e, per questo, richiede l'intervento dell'ispettorato del lavoro affinché verifichi quanto asserito

venerdì, 27 agosto 2021, 13:09

Il presidente Bruno Giampaoli fa un appello al sindaco di Massa Francesco Persiani per salvare con nuove idee e la massima urgenza il Pomario, uno dei giardini ducali rimasto ancora in vita

venerdì, 27 agosto 2021, 12:10

"Prendiamo atto della sentenza del Consiglio di Stato, siamo convinti che la soluzione dei problemi passi dalla mediazione tra salvaguardia delle attività imprenditoriali e dell'ambiente"

giovedì, 26 agosto 2021, 15:36

A dirlo è il reggente della Fp-Cisl Toscana, Mauro Giuliattini, che torna a chiedere "subito assunzioni a tempo indeterminato, su tutti i profili a partire dagli infermieri, da tutte le graduatorie utili per riempire i vuoti nelle dotazioni organiche rispetto agli anni pre covid e per sostituire le eventuali sospensioni...

giovedì, 26 agosto 2021, 09:31

Non piace alla regione, non piace ad Arpat, non piace a molti cittadini e naturalmente non piace al comitato No Variante Aurelia, che con un comunicato segnala le problematiche