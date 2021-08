Politica : fivizzano



Lista Civica 2.0 Futuro al centro: "Le variazioni di bilancio vanno approvate nei tempi stabiliti"

martedì, 24 agosto 2021, 14:51

La lista civica 2.0 Futuro al centro, all'opposizione in consiglio a Fivizzano, in una nota stampa, rileva il comportamento dell'amministrazione che approvato, a detta della suddetta lista, le variazioni di bilancio il 17 agosto, quando da regolamento, sarebbero dovute essere approvate entro il 31 luglio: "Ovviamente - scrive- non ci siamo prestati "a reggere il lume" alla maggioranza ed altrettanto ovviamente segnaleremo agli organi competenti la cosa perché, nessuno ce ne voglia, "il nuovo che avanza deve imparare a rispettare le regole e a non piegare gli istituti democratici a proprio uso e consumo".



"Peraltro - continua- gli sbandierati investimenti a destra e a manca servono a precostituire l'ennesimo e strumentale attacco alla minoranza poiché si dirà, una volta che avremo segnalato il fatto, che agiremo "contro il bene del territorio " quando invece riaffermeremo, in mezzo ai barbatrucchi comunicativi di politici con poche idee ma confuse, il principio che le regole valgono per tutti poiché i fascismi ed i totalitarismi nascono proprio, oltre che sui cartelli provvisori da 12 anni, nell'incapacità da parte di una classe dirigente di rispettare le regole di cui dovrebbe essere custode".



"Non vorremmo - conclude - che nelle difficoltà di sintassi politica e sociale agite costantemente dal PD e dalla maggioranza da esso rappresentata si fosse preso a scambiare il concetto di autorevolezza con quello di autoritario".