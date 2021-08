Politica



Massa città in Comune: "Dov'è finita l'ordinanza sindacale sulle fontane Rocca e Cristallo?"

mercoledì, 18 agosto 2021, 17:39

Ancora si torna sull'argomento fontane pubbliche, questa volta l'associazione Massa città in Comune, si domanda dell'esistenza dell'ordinanza sindacale sulle fontane Rocca e Cristallo, che, stando alla dichiarazione dell'assessore Guidi, la loro chiusura sarebbe stata fatta per motivi di carattere igienico sanitario.

"Non abbiamo motivi per non credere alle affermazioni dell'assessore - affermano dall'associazione - ma siamo alquanto sorpresi dalle modalità di questa comunicazione alla città di Massa. Se è in dubbio l'incolumità pubblica il sindaco deve usare lo strumento dell'ordinanza sindacale così come prevede il Testo Unico degli Enti Locali. Inoltre avrebbe dovuto fare in modo che chiunque potesse essere al corrente del provvedimento; il che significa che né social, né stampa sono lo strumento comunicativo corretto".

"Se l'azienda Usl Nord Ovest ha rilevato - prosegue - ai primi di agosto, uno sforamento dei parametri che mettono a rischio la salute pubblica, così come dichiarato dall'assessore Guidi ai giornali, immaginiamo abbia

fatto comunicazione immediata sia a Gaia Spa che al Comune di Massa come era accaduto lo scorso Febbraio. Subito dopo Persiani avrebbe dovuto emettere un'ordinanza sindacale di chiusura delle fontane Rocca e

Cristallo, con ulteriore divieto assoluto di consumo di quella già prelevata per motivi di salute pubblica".

L'associazione chiede chiarimenti al primo cittadino sulla mancata comunicazione in tal senso e ne attende sollecita risposta.