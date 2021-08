Politica



Massa Città in Comune: "Un esposto in procura per fare chiarezza sul passaggio di camion del marmo da Antona al Passo del Vestito"

lunedì, 2 agosto 2021, 18:55

Massa Città in Comune contesta alla provincia poca chiarezza in merito al passaggio di camion del marmo sulla SP4 da Antona verso il Passo del Vestito, e punta il dito contro il silenzio amministrativo dell'amministrazione provinciale su richieste di accesso agli atti: all'orizzonte, annuncia il collettivo di sinistra, un esposto in Procura. Così spiega in un comunicato il collettivo di sinistra:" Il presidente della provincia Lorenzetti afferma di avere le idee chiare su quanto accaduto nel settore trasporti, per questo che gli chiediamo di fare ulteriore chiarezza sui camion del marmo che transitano sulla SP4 da Antona verso e oltre il Passo del Vestito. E' stato fatto un accesso agli atti oltre un mese fa-prosegue il comunicato- che non ha avuto alcuna risposta, sono state inviate segnalazioni specifiche agli uffici della Provincia di Massa Carrara con tanto di documentazione fotografica. Vogliamo sapere dal presidente Lorenzetti se sia ancora in vigore l'ordinanza N. 96/10 che inibisce il traffico verso Antona ai mezzi con peso superiore ai 35 quintali, pensiamo non sia così difficile dare una risposta del genere in oltre 30 giorni".

Massa Città in Comune, evoca l'inchiesta che ha coinvolto dipendenti della provincia: "Non vorremmo ritrovarci con una nuova inchiesta della Procura della Repubblica in cui si scopre che altri dipendenti provinciali starebbero favorendo gli interessi di alcune cave poste prima e dopo il Passo del Vestito-si augura il collettivo- Non è normale che dipendenti provinciali, che ormai hanno una mole di lavoro molto ridotta a causa della malsana riforma delle province voluta anche dal PD, non riescano a dare qualsivoglia risposta a cittadini che cercano un normale dialogo con le amministrazioni pubbliche. A questo punto in assenza di una risposta pubblica da parte del presidente Lorenzetti, purtroppo non resterà altra strada che un esposto alla Procura della Repubblica di Massa per capire se sia ancora in vigore l'ordinanza sulla SP4".



F. V.