Persiani tende la mano a Massa Civica

mercoledì, 11 agosto 2021, 18:33

In consiglio comunale apuano nasce "Civici Apuani", un nuovo gruppo consiliare e il coordinamento comunale di Massa di Fratelli d'Italia si congratula immediatamente, certo che il confronto con il nuovo gruppo porterà a rafforzare amministrazione e azione di governo

mercoledì, 11 agosto 2021, 17:51

Solo un cumulo di propaganda secondo Rifondazione Comunista riferendosi all'amministrazione e in particolare alla politica di gestione dell'estrazione del marmo in merito ai Pabe, lo strumento imposto dalla regione a tutela dell'ambiente a fronte dell'escavazione nel lapideo

mercoledì, 11 agosto 2021, 16:54

Stefano Alberti del PD ha chiesto una interpellanza in merito allo stato in cui versa Piazza Pellerano a Massa e la fontana dei Delfini, priva dello zampillo da tempo e mai rimessa in funzione, pur essendo l'unica fontanella pubblica della zona

martedì, 10 agosto 2021, 13:01

"Salviamo Tagliata Romana dalla distruzione!" esorta il Grig presidio Apuane riferendosi al sito archeologico scoperto da un archeologo negli anni 80 e in un comunicato lancia un grido di allarme: "Chiediamo l'immediata sospensione della valutazione del progetto cava 190 FOSSAFICOLA C che prevede viabilità su ravaneto in presenza di accertati reperti archeologici: si tratta...

martedì, 10 agosto 2021, 12:57

Forza Italia, attraverso il responsabile provinciale del dipartimento di Istruzione e Disabilità Luca Tonlazzerini e dei consiglieri Antonio Cofrancesco e Luca Guadagnucci, continua a ribadire la necessità e il dovere, da parte dell'amministrazione comunale, di rispondere con adeguatezza ai nuovi bisogni educativi territoriali

lunedì, 9 agosto 2021, 16:06

Nel silenzio totale dei media nazionali prosegue con un enorme successo di partecipazione in tutta Italia e nella nostra provincia, la raccolta firme per la proposta di Referendum sull'eutanasia legale organizzata dalla Associazione Luca Coscioni