Pomario, da Giampaoli appello al sindaco di Massa

Altri articoli in Politica

venerdì, 27 agosto 2021, 12:10

"Prendiamo atto della sentenza del Consiglio di Stato, siamo convinti che la soluzione dei problemi passi dalla mediazione tra salvaguardia delle attività imprenditoriali e dell'ambiente"

giovedì, 26 agosto 2021, 15:36

A dirlo è il reggente della Fp-Cisl Toscana, Mauro Giuliattini, che torna a chiedere "subito assunzioni a tempo indeterminato, su tutti i profili a partire dagli infermieri, da tutte le graduatorie utili per riempire i vuoti nelle dotazioni organiche rispetto agli anni pre covid e per sostituire le eventuali sospensioni...

giovedì, 26 agosto 2021, 09:31

Non piace alla regione, non piace ad Arpat, non piace a molti cittadini e naturalmente non piace al comitato No Variante Aurelia, che con un comunicato segnala le problematiche

giovedì, 26 agosto 2021, 09:29

"Una commissione di indagine non può nascere per indagare soltanto sul lavoro fatto dalla Procura di Massa, deve anche saper essere autonoma e verificare se ci sono altri fatti e procedure che non hanno funzionato" afferma in una nota stampa Massa Città in Comune sulla commissione di indagine Serinper

giovedì, 26 agosto 2021, 09:26

Il parco del Partigiano ad Avenza è sporco e teatro di risse: perché non viene chiuso durante la notte? Fratelli d'Italia torna a riprendere l'amministrazione colpevole, accusa il partito di centrodestra, di disattenzione e di trascurare quella zona di Avenza

giovedì, 26 agosto 2021, 09:23

"Privatizzare i profitti e socializzare le perdite", gli agri marmiferi come le spiagge libere: Rifondazione Comunista, a Massa, critica aspramente le politiche seguite a favore di lobby private, rivendicando la lotta portata avanti dal partito, in passato, sia a Firenze che in comune a Massa