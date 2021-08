"Risse e degrado: chiudete il parco del Partigiano durante le ore serali". Fratelli d'Italia rimprovera l'amministrazione Cinquestelle

Altri articoli in Politica

giovedì, 26 agosto 2021, 09:31

Non piace alla regione, non piace ad Arpat, non piace a molti cittadini e naturalmente non piace al comitato No Variante Aurelia, che con un comunicato segnala le problematiche

giovedì, 26 agosto 2021, 09:29

"Una commissione di indagine non può nascere per indagare soltanto sul lavoro fatto dalla Procura di Massa, deve anche saper essere autonoma e verificare se ci sono altri fatti e procedure che non hanno funzionato" afferma in una nota stampa Massa Città in Comune sulla commissione di indagine Serinper

giovedì, 26 agosto 2021, 09:23

"Privatizzare i profitti e socializzare le perdite", gli agri marmiferi come le spiagge libere: Rifondazione Comunista, a Massa, critica aspramente le politiche seguite a favore di lobby private, rivendicando la lotta portata avanti dal partito, in passato, sia a Firenze che in comune a Massa

mercoledì, 25 agosto 2021, 15:58

E' il commento di Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e membro della Commissione Ambiente, sul rigetto da parte del Consiglio di Stato del ricorso delle associazioni ambientaliste contro le cave apuane

martedì, 24 agosto 2021, 15:37

Il 6 agosto l'Inps ha confermato che procederà al riconoscimento dell'indennità previdenziale di malattia ai dipendenti che nel corso del 2020 sono stati assenti per quarantena Covid. Non erogherà, invece, nessun importo relativo al 2021 in quanto per l'anno in corso il legislatore non ha stanziato nuove risorse

martedì, 24 agosto 2021, 14:51

La lista civica 2.0 Futuro al centro, all'opposizione in consiglio a Fivizzano, in una nota stampa, rileva il comportamento dell'amministrazione che approvato, a detta della suddetta lista, le variazioni di bilancio il 17 agosto, quando da regolamento, sarebbero dovute essere approvate entro il 31 luglio