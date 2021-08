Politica



Tonlazzerini: FI insiste sulla figura dell'educatore di plesso e presenta una nuova mozione

martedì, 10 agosto 2021, 12:57

Forza Italia, attraverso il responsabile provinciale del dipartimento di Istruzione e Disabilità Luca Tonlazzerini e dei consiglieri Antonio Cofrancesco e Luca Guadagnucci, continua a ribadire la necessità e il dovere, da parte dell'amministrazione comunale, di rispondere con adeguatezza ai nuovi bisogni educativi territoriali.

Ancora, per Tonlazzerini, è importante attivarsi sia presso l'Amministrazione Comunale, le autorità regionali e nazionali per favorire l'internalizzazione nell'organico del MUR di queste figure scolastiche a supporto degli alunni con disabilità. "Dispiace- continua il forzista- che non ci sia giusta attenzione da parte di alcune figure istituzionali che ricoprono posizioni importanti e delicate all'interno delle giunta del nostro comune nell'affrontare tali tematiche" Tonlazzerini invita, così, infine, l'amministrazione ad aprirsi al dialogo con i concittadino e, in questo caso, con il mondo della scuola. Conclude Tonlazzerini "Fare politica è mettersi al servizio delle persone non giocare una partita a scacchi".