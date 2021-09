Politica



Allagamenti: Forza Italia chiede le dimissioni del sindaco De Pasquale

venerdì, 17 settembre 2021, 10:50

Bruschi, Musetti, chiedono le dimissioni del sindaco per manifesta incapacità di portare avanti l'ordinaria amministrazione al punto di inficiare la pubblica sicurezza, fondamentale per una città a picco sul mare come Carrara.



"Non usiamo più mezze misure - scrive il partito - soprattutto dinnanzi ad eventi che si potevano mitigare con una ordinaria funzione pubblica di cui il Sindaco è l'unico responsabile.

De Pasquale e la sua giunta hanno vinto a forza di urlare "Dimissioni dimissioni" all'allora sindaco Zubbani, colpevole di aver pronunciato la fatidica frase post alluvione "non ci sentiamo responsabili dei fatti accaduti". Volevano la sua testa e l'hanno ottenuta - continua - travolgendolo elettoralmente e occupando il comune per mesi e mesi. Una pressione che ha costretto l'amministrazione precedente alla più grande debacle elettorale della storia Repubblica della città. Ora, dopo cinque anni, tiriamo le somme e ci domandiamo cosa ha fatto l'attuale giunta giacobina e "taglia teste" dei 5 stelle? Nulla su nulla. Non facendo nulla non si sbaglia mai, avrà pensato De Pasquale, ma le conseguenze della sua immobilità le stanno pagando come al solito i cittadini".



"A questo punto - conclude - usiamo il suo stesso metro e modo e ne chiediamo le dimissioni immediate dalla carica di primo cittadino. Si gestisca l'emergenza, si faccia un patto per questo giorni difficili, e poi si torni subito al voto. Le calamità naturali non possono attendere le scadenze che si da la politica e noi siamo pronti con Simone Caffaz a rilanciare e a rimettere in piedi la nostra Carrara".