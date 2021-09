Andrea Tosi (Lega): "Dal comune nessuna notizia riguardo la consulta dei giovani"

Altri articoli in Politica

lunedì, 6 settembre 2021, 18:43

Il comitato No Variante Aurelia accende nuovamente i riflettori sulla questione legata al progetto della variante Aurelia, attualmente in esame presso il ministero e critica, pur rallegrandosi per l'interessamento, il recente intervento definito tardivo e confusionario del consigliere regionale Giacomo Bugliani

domenica, 5 settembre 2021, 19:51

Emanuela Biso, presidente della sezione Apuo Lunense di Italia Nostra esprime, in un comunicato, l'apprensione dell'associazione per il destino del Museo Civico del Marmo, a seguito delle ripetute dichiarazioni per il suo spostamento e smembramento e ricordando un saggio di Enrico Dolci, sulla perdita del patrimonio archeologico del museo privato...

sabato, 4 settembre 2021, 16:59

Lo ricorda Legambiente Carrara in una lettera aperta al sindaco Francesco De Pasquale e all'assessore Maurizio Bruschi, chiedendo loro un incontro al più presto

sabato, 4 settembre 2021, 10:18

Lo annuncia il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, che ha ricevuto la segnalazione dal coordinatore provinciale Marco Guidi e dal capogruppo di Massa Alessandro Amorese

venerdì, 3 settembre 2021, 16:41

Colonnata, il piccolo paese a monte di Carrara, famosissimo per la produzione di lardo e di forte richiamo turistico, è oggetto di una proposta lanciata da Gianni Musetti, Forza Italia

giovedì, 2 settembre 2021, 18:40

Richiesta ufficiale da parte di Stefano Alberti (PD) al presidente del consiglio comunale di Massa, per interventi di manutenzione e riqualificazione di piazza e parco e piazza Madonna dei Quercioli, a detta del consigliere, in stato di abbandono da parte dell'amministrazione massese