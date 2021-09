Buona Destra Toscana: "In che condizioni sono i circa 250 ponti del territorio apuano?"

Altri articoli in Politica

venerdì, 10 settembre 2021, 18:18

Il movimento di sinistra si schiera dunque a favore delle recenti misure adottate dal governo tra cui il green pass e a favore dell'eventuale obbligo vaccinale, prendendo le distanze e stigmatizzando duramente la posizione assunta dal coordinamento scuole di Massa-Carrara che invece si sta battendo per impedire diventino misure definitive

venerdì, 10 settembre 2021, 17:38

Risponde a tono il partito socialista di Carrara dopo la conferenza stampa tenuta dalla coalizione di centrodestra in cui veniva presentato il nuovo alleato. Il Nuovo Partito Socialista, aveva dichiarato di Lucio Barani in quell'occasione, era la vera e autentica famiglia socialista

venerdì, 10 settembre 2021, 14:23

Proseguono le attività del Settore sociale dell’amministrazione comunale le cui progettualità, in particolare relative alle politiche abitativa, sono state illustrate ai sindacati delle categorie in difesa degli inquilini nel corso di un primo incontro-confronto partecipato da rappresentanti territoriali

giovedì, 9 settembre 2021, 11:40

Periferie da ascoltare: è partita una raccolta di firme a Castagnola per evidenziare lo stato di degrado di strade e marciapiedi che necessitano di interventi di messa in sicurezza e, in certi punti, di abbattimento delle barriere architettoniche

giovedì, 9 settembre 2021, 10:32

Luca Tonlazzerini, responsabile del dipartimento cultura di Forza Italia, in un comunicato, relaziona sul malfunzionamento del sistema di reclutamento informatizzato del personale scolastico

mercoledì, 8 settembre 2021, 14:42

Gianni Musetti, esponente di Forza Italia, in in comunicato, attacca l'amministrazione comunale, dimentica, a suo dire, delle condizioni in cui versa la palestra di Bedizzano, paese a monte di Carrara