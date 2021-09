Politica



Circolo 31 settembre: "Abbiamo presentato un ricorso formale contro il comune di Massa in difesa dell'acqua"

giovedì, 30 settembre 2021, 11:00

L'associazione 31 settembre in una nota stampa, annuncia di aver presentato un ricorso formale contro il Comune di Massa riguardante lo stato della salute delle acque:



"Lo abbiamo detto più volte - scrive - e torniamo a ribadire questo concetto perché è evidente che non è possibile difendere l'acqua e allo stesso tempo difendere l'attività estrattiva. La torbidità dei nostri fiumi ne è la prova più lampante e l'ingiustizia che sta alla base di questo sistema mostra che ogni anno paghiamo fior fiori di quattrini per depurare le nostre sorgenti. È il momento di dire basta a questo sistema e i cambiamenti climatici ci mettono in guardia di fronte alle fragilità del nostro territorio".



E inoltre :"Con questo messaggio vi informiamo che abbiamo presentato formalmente ricorso al difensore civico regionale – l'organo che ci protegge dalle brutte azioni o non azioni degli Enti locali – contro il Comune di Massa per ottenere risposte sullo stato di salute delle acque del nostro territorio e che stiamo andando avanti per far riaprire la fontana Cristallo e la fontana della Rocca".