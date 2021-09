Politica



Esplode il caso Marzia Paita: condanna unanime da destra a sinistra, tanti chiedono le dimissioni ma c'è chi promuove il suo impegno nel commercio

mercoledì, 15 settembre 2021, 23:19

di francesca vatteroni

Questa volta la bufera non si spegne e l'ultimo post del consigliere Cinquestelle Marzia Paita, presidente della commissione commercio, continua ad alimentare critiche da ogni parte. "Caduta di stile", "scivolone", "mancanza di sensibilità istituzionale", "sgradevole e offensivo": da destra a sinistra la condanna è unanime. Del resto il tema della donna e dei suoi diritti è uno dei più sentiti da tempo nella nostra società." Per fare carriera e mantenersela..." ha scritto la presidente della commissione commercio in un post sui social... proseguendo la frase infelicemente con un riferimento esplicito all'attività della fellatio. Uno sfogo pieno di risentimento sulla scia del momento, intuiamo, che comunque ha lasciato molti sconcertati. A onor del vero e della cronaca, non è la prima volta che la consigliere scivola sui social, come del resto altri suoi colleghi di partito lasciatisi andare in esternazioni fuori luogo: e infatti tanti ricordano il "mondalo" e la "musarola" sempre su temi molto sentiti dai cittadini, perché l'argomento era il teatro civico chiuso da anni e anni. Ricordiamo anche il post ironico, sempre di Marzia Paita, sulla Carrarese scritto in un momento delicato della società, anche quello tema caro ai carraresi. Scritto e poi subito cancellato. Come quest'ultimo. Chiede scusa Marzia Paita e il sindaco Francesco De Pasquale prende subito le distanze condannando la frase. Ma le reazioni sono arrivate ugualmente. Alcuni politici locali e alcuni semplici cittadini screenshottano e diffondono in rete in un passaparola veloce. La condanna è virale. Interviene anche una parlamentare: l'onorevole del PD Martina Nardi dichiara sul suo profilo social:"Il suo post è sgradevole e offensivo e dispiace che sia una donna a fare certe esternazioni ! Spero che il movimento 5 stelle le chieda le dimissioni!".

Il primo cittadino si affretta a sottolineare, nella nota, che la consigliere parla in riferimento a vicende private: quindi, deduciamo, nessun riferimento a colleghe o colleghi di partito. Una puntualizzazione che potrebbe far sorridere alcuni: non è cosa nota che nel Movimento, per la selezione di candidati e di chi debba rivestire ruoli, ci si avvalga esclusivamente della piattaforma Rousseau e che comunque vale il principio "uno vale uno"?

Fatte queste premesse abbiamo cercato di raccogliere più punti di vista possibili, anche ascoltando voci distanti ed eterogenee fra loro. Tutti e tutte hanno condannato la frase, ma ci sono sfumature diverse.

Sonia Castellini di Azzurro Donna (Forza Italia) condanna senza se e senza ma:"Noi ci battiamo da sempre per la parità di genere, noi donne facciamo carriera per le nostre competenze. Fa male che una donna si rivolga ad un'altra donna in questo modo, è orribile. Considerati i tanti problemi di Carrara problemi e considerando che i suoi elettori le hanno dato al fiducia non certo per stare sui social. I Cinquestelle stanno facendo ben poco, non hanno cambiato niente. Le scuse, doverose, vanno bene ma ricordo che il M5s non ha cambiato niente e le scuse vanno rivolte alla persona a cui si riferiva nel post! A pronunciare quella frase poteva essere un uomo o una donna nei suoi confronti e lei allora sarebbe insorta come stiamo facendo noi tutti! Mi stupisce che nessuno del suo partito abbia preso una posizione. Comunque un'uscita di basso livello con tutti i problemi di degrado diffuso a Carrara, come i miei colleghi di partito Lucian Martisca e Gianni Musetti hanno spesso denunciato sulla stampa, stanno su Fb a screditare".

Il consigliere regionale del PD Giacomo Bugliani prende le distanze e risponde a una domanda sugli equilibri in campagna elettorale:"Credo che in politica come nella vita lo stile sia fondamentale e che la forma sia sostanza. Anche se oggi la politica ci sta abituando a sentire di tutto, sono fermamente convinto che chi ha un ruolo istituzionale non possa permettersi di trascurare l'alto valore che ha rappresentare un'istituzione. E un'istituzione non può e non deve cedere a cadute di stile, soprattutto quando ciò svilisce il ruolo della donna, tanto nella politica quanto nella società. Come si presenterà il centrosinistra alle elezioni amministrative di Carrara lo decideranno i livelli locali dei partiti in piena autonomia. Mi sento di dire che un episodio come questo sia un problema del quale rispondere alla propria coscienza e ai cittadini, ma che non abbia ripercussione diretta sugli scenari politici di Carrara in vista delle elezioni comunali. Esigere (come è giusto) risposte chiare e prese di posizioni nette da parte dei singoli non implica necessariamente riflessi sugli equilibri di comunità politiche".

Per la capogruppo in consiglio comunale del PD, Roberta Crudeli le esternazioni "colorite" di Paita non sono una novità ma la consigliere piddina si definisce comunque stupita:" Marzia Paita non è più una bimba e di scivoloni ne ha fatti più di uno. In consiglio comunale atteggiamenti così ne ha avuti diversi e con lei mi ci sono scontrata più volte. Condanno la sua frase come donna, perché le donne stanno lottando per avere dei diritti e se sono le donne a pronunciare per prime queste cose è una sconfitta e poi condanno la frase sotto il profilo istituzionale: Marzia Paita è stata votata e non ha fatto senz'altro piacere a chi l'ha votata leggere il suo post. Certe affermazioni provenienti da una donna fanno più male. Non c'è giustificazione di nessun genere: farebbe bene a dimettersi". Per Crudeli comunque l'uscita di Paita non cambia la sua posizione circa i rapporti con il M5s e la campagna elettorale:"Sono sempre stata contraria, e lo confermo, a un accordo con il M5s e a prescindere da Marzia Paita. Erano quelli che dovevano salvare il mondo e abbiamo visto cosa hanno fatto".

Silvia Alessandroni è una commerciante, titolare di Animosi Caffè a Carrara, il locale che ha ospitato molti spettacoli e concerti durante l'estate e anche lei, come tutti è rimasta, basita dalla frase. Però spende una riflessione sulla consigliere sotto il profilo delle attività commerciali. "Lì per lì sono rimasta basita quando ho letto la frase però ho visto anche tante pseudofemministe usare frasi contro di lei anche peggiori. Carrara ha nel cuore il ricordo delle donne del 7 luglio: Carrara è donna, per questo fa male leggere tanto rancore sui social: spesso noi donne ci scanniamo. Sicuramente Marzia non doveva scrivere quanto ha scritto: ha un ruolo pubblico e anche se non lo avesse avuto non avrebbe dovuto fare quel post. Le è scappato: è impulsiva e passionale, anch'io mi sono scontrata con lei. Del resto è proprio per questa sua passionalità che ha portato Carrara Si-Cura e ha lottato per noi e per fare avere qualche evento in città questa estate".

Il centrodestra, un po' ai ferri corti in campagna elettorale, su questo post però concorda.

Lorenzo Baruzzo di Fratelli d'Italia ricorda infatti un altro post di Paita:"Mesi fa dileggiò le forze dell'ordine scrivendo in un post: "adoro gli sbirri". E' vicina a certi linguaggi da centri sociali per cui non puoi aspettarti rispetto per le istituzioni".

"A tutto c'è un limite!-si arrabbia Nicola Pieruccini per Lega –Salvini premier che chiede le dimissioni e ricorda alcuni episodi poco edificanti, definendo l'atteggiamento della consigliere grillina violento e volgare- Già nell'estate scorsa aveva aggredito verbalmente, assieme al compagno assessore Andrea Raggi " alcuni militanti della Lega in piazza Mazzini, episodio per il quale è seguita una querela. Sull'essere volgare è dir poco, quando da una donna rappresentante delle istituzioni escono frasi oscene come quelle postate su Facebook: infatti tutti oggi sono consapevoli, tranne lei, che le donne hanno combattuto ed affrontato questi pregiudizi culturali e stereotipi fin da bambine".

"Marzia ha sbagliato-lo ribadisce anche un'altra commerciante carrarese, Nadia Cavazzini, raccontando però anche lo sforzo della consigliere- Non c' è ombra di dubbio alcuno e non è giustificabile . La sua esternazione aveva bisogno di una riflessione a 360gradi prima di essere messa su carta . Credo che il suo carattere " impetuoso " , lo stesso carattere che ha tirato fuori per impegnarsi nel suo ruolo da quando ha deciso di presiedere la commissione commercio , l' abbia tradita. Sono certa si sia pentita. Solo una riflessione più lunga e forse un poco più di equilibrio l'avrebbero salvata da questo inciampo . Marzia non è solo quella che ora ha sbagliato per i motivi ampiamente commentati , Marzia è anche una delle poche persone che ho visto correre e prendere posizione per difendere la nostra categoria . C' è in ognuno di noi un momento di defaiance che ci mette in discussione . Da donna mi sento di dire che Marzia ha portato alla città , grazie proprio forse al suo carattere testardo e forte , qualche nota positiva che a mio avviso ha dato il via , insieme a tante altre cose , a una nuova tendenza . Che paghi o non paghi le conseguenze di quel che ha fatto non sono io che devo dirlo ... ma voglio solo sottolineare che alcune cose di spessore di cui la città gode oggi sono derivanti da sue battaglie . Carrara Si-Cura ne è un esempio".