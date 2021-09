Fratelli d'Italia: "A Bonascola gli sfalci lasciati sul ciglio del canale sono pericolosi"

Altri articoli in Politica

mercoledì, 22 settembre 2021, 12:10

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, che riceve segnalazioni quotidiane dal coordinatore provinciale Marco Guidi, dal capogruppo di Massa Alessandro Amorese e dalla candidata a sindaco a Montignoso, Manuela Aiazzi

martedì, 21 settembre 2021, 19:57

Containers per accogliere bambini piccolissimi di tre anni: lo propone l'assessore Guidi e Massa Città in Comune protesta

martedì, 21 settembre 2021, 01:05

Gianni Musetti (Forza Italia) segnala in un comunicato, il rischio dell blocco delle operazioni anche urgenti nonché la chiusura delle hub e della fornitura di vaccini non avendo la Regione provveduto al rimborso dei vaccini alla ASL di Massa Carrara per un ammanco di 400 mila euro

sabato, 18 settembre 2021, 14:28

Poche idee ed anche confuse, commentano congiuntamente Gianluca Giuliano, segretario nazionale della Ugl Salute e Giuseppe Dominici, segretario della Ugl Regionale

venerdì, 17 settembre 2021, 20:22

Delle dimissioni di una consigliere perché ha scritto una fregnaccia, delle cerimonie, delle conferenze, delle panchine o delle scarpette rosse, non ce ne può fregare di meno: nessuno parla della condizione della donna e di altre categorie deboli in un contesto di difficoltà economica come questo

venerdì, 17 settembre 2021, 10:50

Bruschi, Musetti, chiedono le dimissioni del sindaco per manifesta incapacità di portare avanti l'ordinaria amministrazione al punto di inficiare la pubblica sicurezza, fondamentale per una città a picco sul mare come Carrara