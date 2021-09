Politica



Gianni Musetti: "Allagamenti in tutta la città: In Olanda chiudono il mare per le alte maree, qui il sindaco al massimo chiude le scuole per un po d'acqua"

giovedì, 16 settembre 2021, 13:56

A seguito delle piogge previste per oggi, Gianni Musetti ( FI), in una nota stampa, segnala disagi e allagamenti in tutta la città, criticando l'amministrazione e il sindaco per la gestione della messa in sicurezza dei torrenti.

"A Bonascola sono quasi dieci anni che hanno iniziato e abbandonato il cantiere di messa in sicurezza del torrente di via montelivero- scrive - sei milioni di euro per poi concludersi con una canalizzazione che finisce nelle vecchie conduttore tombate e piene di abusi edilizi circostanti o addirittura sopra di esse. Caso analogo i lavori del carrione e dei fossi a monte, per non parlare dei monti, a rischio frana e in tutta l'estate non hanno pulito un singolo tombino, né un canale di scolo, infatti dopo cinque minuti di pioggia erano già dei fiumi in piena Impercorribili.Hanno vinto per il muro di polistirolo dentro il cemento che crollò in via argine destro, contestando i lavori di messa in sicurezza che fecero gl'altri. E questo amministrazione cosa ha fatto in quasi cinque anni? Nulla, assolutamente nulla, così Avenza, il viale XX settembre e Marina sono già sott'acqua e la città è paralizzata. In Olanda chiudono il mare con l'alta marea- conclude - qui al massimo il Sindaco e buono solo a chiudere le scuole"