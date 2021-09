Politica



Gianni Musetti (FI): "Bedizzano, palestra abbandonata fra topi e vandali"

mercoledì, 8 settembre 2021, 14:42

Gianni Musetti, esponente di Forza Italia, in in comunicato, attacca l'amministrazione comunale, dimentica, a suo dire, delle condizioni in cui versa la palestra di Bedizzano, paese a monte di Carrara.



"Il Comune bandisce una gara per assegnare gli spazi sportivi- scrive- ma dimentica nel degrado totale le palestre più grandi e funzionali. Una palestra enorme, dove si giocavano e si potevano giocare competizioni di livello".



"Il cuore pulsante di Bedizzano è in uno stato di degrado e di fatiscenza da terzo mondo. Le fotografie parlano da sole- continua - immerso nel verde pubblico, nell'unico parco verde della frazione, frequentato da turisti e dai residenti, una struttura dalle dimensioni veramente importanti, che poteva essere uno degli impianti sportivi più importanti della provincia. Tutto distrutto, dai serramenti ai bagni, Controsoffitto, port diverte, materassi di indigenti che vi dormono evidente all'interno. Una situazione che perversa da anni e anni e nessuno fa nulla per recuperare una palestra che potrebbe essere operativa con una spesa ridicola. In questi giorni il Comune sta brandendo un bando per aggiudicare gli spazi sportivi, ormai troppo pochi e malmessi, e nonostante ci siano milioni di euro di finanziamenti a fondo perduto per recuperare gli impianti sportivi, il Comune non è riuscito a presentare neppure un singolo progetto per accedere a questi fondi europei e nazionali".



"Con questo chiediamo immediatamente di mettere in sicurezza la struttura e di redigere un piano di recupero per riconsegnare alla città uno dei suoi impianti sportivi più importanti. Proprio ora che sono terminare le Olimpiadi e le parà Olimpiadi- conclude - ci vorrebbe maggiore attenzione per le nostre eccellenze sportive e per le strutture da dedicare al loro impegno e crescita nel mondo dello sport".