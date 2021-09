Politica



"Colonnata, abbattere la scuola pericolante": la proposta di Gianni Musetti (FI)

venerdì, 3 settembre 2021, 16:41

Colonnata, il piccolo paese a monte di Carrara, famosissimo per la produzione di lardo e di forte richiamo turistico, è oggetto di una proposta lanciata da Gianni Musetti, Forza Italia, cioè l'eliminazione della scuola di piazza Palestro, a detta dell'esponente forzista, cosa richiesta anche dalla popolazione locale, che avrebbe anche lamentato lo stato di incuria di alcune statue in paese.



"Già, i problemi dei colonnatesi sono tanti - scrive - e da sempre trascurati da chi di dovere e di potere: se non avessero il lardo prelibato a consolare palati e portafogli, a loro non resterebbe nulla. Da tempi remoti hanno avuto problemi di acqua potabile, di energia elettrica che va e viene, di gas e di telefonia che funziona ad intermittenza, o non funziona affatto: paese tanto frequentato da turisti internazionali, ma che non ha più bagni pubblici, che ha un prete ad intermittenza, nè un tabacchino, ne un giornalaio. Ma Colonnata è borgo famoso nel mondo, per le sue montagne bianche e il suo lardo squisito. Il bello è che la scuola crollante - prosegue - pare che quelli del Comune abbiano intenzione di tramutarla in museo... Ma di quanti musei che non funzionano abbisognano Carrara e adiacenze? Colonnata era un feudo repubblicano, con tanto di sede storica in Via della Fontana:" Ma il Mazzini dalle braccia conserte di Piazza Palestro non interessa agli amici degli amici, malgrado le nostre richieste di intervento di ristrutturazione - si lamentano a Colonnata. Il sindaco è l'amministrazione si svegli - conclude Musetti - e accolga la mia proposta di abbattere quel edificio fatiscente e di ripristinare il decoro delle statue e delle strade ".