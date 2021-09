Politica



giovedì, 16 settembre 2021, 14:02

di francesca vatteroni

I consigli comunali tornino in presenza applicando il green pass: a chiederlo Italia Viva Massa attraverso le parole della sua coordinatrice comunale Eleonora Lama.

Si tratta per Eleonora Lama di rendere concreto in questo modo, l'esercizio effettivo delle funzioni pubbliche dei consiglieri: "Ci rivolgiamo al presidente del consiglio comunale di Massa, Stefano Benedetti, chiedendogli di promuovere tutte le iniziative necessarie affinché, attraverso l'utilizzo dello strumento del green pass, i consigli comunali tornino a svolgersi in presenza. E' suo diritto, infatti, oltre che dovere, agire in qualità di presidente del consiglio comunale a tutela delle prerogative dei consiglieri comunali e garantire l'esercizio effettivo delle loro funzioni pubbliche; un esercizio che soltanto tornando a riunirsi in presenza può essere effettivo ed efficace nell'interesse e nel rispetto del voto dei cittadini".

La sala dove si svolgono i consigli comunali torni dunque a ospitare i consigli, pungola Italia Viva, dato che gli appuntamenti e i temi in agenda del consiglio meriteranno dei confronti che saranno meglio approfonditi di persona piuttosto che a distanza, sottolineando una certa compressione degli strumenti di democrazia che si sarebbe venuta a creare in questo periodo di consessi on line e invocando un ritorno alla normalità:"Oggi non ci sono più ostacoli legati alla pandemia-ribadisce infatti nella nota stampa Eleonora Lama- che si frappongano irrimediabilmente al ripristino della piena democrazia, pertanto, chiediamo che la sala "X Aprile" del comune di Massa, con i dovuti accorgimenti, torni ad ospitare i consigli comunali in presenza in quanto luogo naturalmente deputato nella nostra città al confronto politico pubblico. Siamo convinti, concludiamo, che i temi all'ordine del giorno nell'agenda politica massese dei prossimi mesi meritino un confronto più approfondito di quello che si è potuto svolgere a distanza in questi mesi e che l'attuale compressione degli strumenti di democrazia e dibattito politico non possa più essere oggi giustificata né tollerata, avendoci fornito il governo, di cui anche le forze moderate di centrodestra fanno parte, gli strumenti per tornare alla normalità".