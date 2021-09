Politica



I repubblicani: "Il forum delle città creative dell'Unesco sia fucina di idee per Carrara"

mercoledì, 22 settembre 2021, 19:58

Il partito Repubblicano prova a fare delle considerazioni sul prossimo appuntamento artistico carrarese dal sapore internazionale. Stiamo parlando del Forum delle città creative dell'Unesco e i repubblicani mettono sul tavolo alcune argomentazioni importanti: la scomparsa della grandi manifestazioni legate al marmo, il ricco patrimonio di gessi della città la preziosa presenza dell'Accademia portatrice di grandi potenzialità e alcune proposte interessanti.

"Il "Forum delle città creative dell'Unesco" in programma per questo fine settimana-scrive in una nota la segreteria del partito menzionando ed evocando le tante manifestazioni artistiche sul lapideo e scultura una volta profuse nella nostra cittadina e portatrici di grande vitalità- ci ricorda che tale riconoscimento ci è stato accordato con riferimento alla grande tradizione e alla fama della nostra città nella lavorazione artigianale e artistica del marmo (così come, ad es., a Fabriano è stata accordata per la lavorazione della carta). Si tratta di una occasione importante considerando che questa "rete" delle città "creative" ha una diramazione internazionale. Purtroppo però alla nostra "fama" non fa riscontro una realtà attuale che sia all'altezza di questa tradizione. Le manifestazioni dedicate al marmo infatti si sono gradualmente "estinte" ".

La constatazione del partito Repubblicano tocca la Fiera marmo e macchine, la Biennale di scultura, Scolpire all'aperto, manifestazioni che vengono espressamente citate e la cui tradizione, affermano i repubblicani, è andata perduta. Una perdita non ripianata, affermano, da White Carrara Down Town:"A cominciare dalla "Fiera marmo macchine"-si legge nella nota stampa- che pur avendo un taglio industriale, era tuttavia una vetrina nazionale e internazionale della lavorazione del settore soprattutto con riferimento alla architettura, per non parlare della "Biennale di scultura" che per anni ha portato a Carrara i più famosi artisti della scultura contemporanea o della manifestazione "scolpire all'aperto" che offriva l'inedito spettacolo della creazione "dal vivo" dell'opera d'arte. Tutte manifestazioni che potevano essere riviste, magari trasformate e migliorate, ma non certo sostituite dal... nulla! Né si dica che "White Carrara downtown" sia una alternativa a queste manifestazioni considerando che le opere in marmo esposte in questa edizione si contavano sulle dita di una mano! (e ciò a prescindere dal loro valore artistico)".

E il nostro passato? Si chiedono i repubblicani che riportano alla memoria gli antichi fasti artistici:" E' stata poi quasi dimenticata dopo alcune mostre e una seria di pubblicazioni (ormai da anni interrotte) la rivalutazione del nostro glorioso passato che soprattutto nell'800, ma non solo, ci ha visto protagonisti nel mondo per la scultura".

Le note positive esistono, spiegano comunque i repubblicani, ma sono eccezioni o sono orfane di degna considerazione:"La bella mostra estiva su Cybei e quindi sulla nascita della nostra Accademia delle Belle Arti, è un isolata, ma felice eccezione. La raccolta dei "gessi", un patrimonio inestimabile, unica vera testimonianza della nostra "gloria" passata, è ancora in attesa di una collocazione quando dovrebbe rappresentare il vero museo artistico della città! Ma ancora più grave (se si tiene conto che il riconoscimento dell'UNESCO è concesso proprio con riferimento alla capacità creativa artigianale) è la mancanza a Carrara di una mostra permanente dell'artigianato del marmo (così come a Faenza per la ceramica o a Murano per il vetro, ecc.)".

Dai repubblicani arrivano anche proposte e la presa di posizione contraria a spostare il museo del marmo a Palazzo Pisani che invece si presterebbe in modo particolare a diventare sede di una mostra permanente sull'artigianato:"In questo contesto potrebbero essere esposte-continua la nota- in una sezione opere del passato come elementi d'arredo altari intarsiati o altre opere destinate alle chiese ecc. e in un'altra sezione, destinata alle opere moderne le cose e non solo spesso create da famosi designers o da architetti anche locali come il nostro indimenticabile Aldo Pisani. Abbiamo già in precedenza contestato, assieme a "Italia Nostra" la decisione (raffermata durante "Convivere") dell'amministrazione di trasferire il Museo del Marmo in centro città (a Palazzo Pisani). Questa sede è invece a nostro parere proprio l'ideale per la mostra permanente dell'artigianato per la sua centralità urbana, mentre il museo del marmo sta bene dov'è per la sua esigenza di spazi aperti e per la sua facile accessibilità e per la bellezza della sua struttura moderna".

Quanto si augura e propone il partito Repubblicano è quindi di sviluppare queste considerazioni durante il forum:"Questi ed altri temi legati al marmo e al suo futuro potranno formare oggetto di questo importante incontro che non dovrà essere teatro di discussioni generiche o di una serie di talk show, ma dovrà essere un momento di serie riflessioni sul legame tra la nostra città ed il marmo, legame che rappresenta la sua tradizione ed il suo avvenire e il confronto con le esperienze delle altre città non potrà che essere interessante e civile"