Politica



Il consigliere comunale Paita si dimette per le polemiche sul suo post su Facebook

mercoledì, 15 settembre 2021, 20:04

Il presidente del Consiglio Comunale Michele Palma ha incontrato oggi Marzia Paita che gli ha annunciato la sua volontà di rassegnare le proprie dimissioni da consigliera comunale: «Ho appreso con rammarico la notizia perché al netto delle polemiche di questi giorni, nel suo ruolo di Presidente di Commissione Marzia Paita ha svolto un lavoro egregio con impegno, passione e grande disponibilità. Prendo atto di questa decisione, ricordando che le dimissioni dal ruolo di consigliere sono sempre una scelta di carattere personale».



In attesa di formalizzare le dimissioni, Marzia Paita ha così spiegato la sua decisione: «Già da qualche tempo ero stata costretta a ridurre la mia disponibilità rispetto al mio ruolo di consigliera comunale per motivi strettamente personali. Alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni e dell'errore che ho commesso, ho deciso come atto di responsabilità di rassegnare le mie dimissioni. Lo faccio per rispetto nei confronti del ruolo che rivesto. E' una scelta dolorosa perché ho profuso tanto impegno e tanta passione in questa esperienza e sono certa di aver dato un contributo positivo alla mia città che tanto amo».