"Il dottor Barani non ha nulla a che fare con il Psi"

venerdì, 10 settembre 2021, 17:38

di francesca vatteroni

"Il dottor Barani non ha nulla a che fare con il Partito Socialista Italiano – PSI": risponde a tono il partito socialista di Carrara dopo la conferenza stampa tenuta dalla coalizione di centrodestra in cui veniva presentato il nuovo alleato. Il Nuovo Partito Socialista, aveva dichiarato di Lucio Barani in quell'occasione, era la vera e autentica famiglia socialista. Ma il PSI, prendendo le distanze dal centrodestra e dall'ex sindaco di Aulla, reclama la storia, il simbolo e l'appartenenza al popolo socialista: è il PSI che incarna il socialismo più genuino, sostiene in sostanza in una nota stampa.

"Per il rispetto che dobbiamo al Partito Socialista Italiano – PSI – e ai suoi 130 anni di storia- prorompe il PSI carrarese infatti- oltre che per la necessaria chiarezza nei confronti degli elettori e dei cittadini di Carrara, riteniamo opportuno sottolineare, a scanso di equivoci e volute forzature, che il dottor Lucio Barani, già senatore della Repubblica, nulla ha a che fare con il nostro partito".

Sempre sulla figura di Barani e richiamando i suoi legami politici, il PSI puntualizza:"La storia locale e gli atti parlamentari testimoniano che il dottor Barani non è iscritto da decenni al PSI e che è sempre stato eletto in parlamento nelle coalizioni di centro destra vantando solidi legami con esponenti dell'area, come l'ex senatore Verdini, oggi sottratto alla politica da vicende passate in giudicato".

Il PSI contesta quella che definisce una voluta forzatura ed evidenzia:" Ricordiamo che il Partito Socialista Italiano – PSI – è una comunità politica della quale il dottor Barani non fa parte, che è rappresentata in Parlamento con il proprio simbolo e che a Carrara, con le sue rappresentanze scelte ed elette democraticamente, oltre che con gli iscritti, i militanti e i simpatizzanti che lo sostengono e lo votano, assicura quotidianamente il proprio contributo alla democrazia del territorio".

"Il PSI – Partito Socialista Italiano – di Massa Carrara-si conclude la nota- non intende contribuire o partecipare a dispute e dibattiti su candidati e candidature del centro destra perché non è l'area di riferimento del PSI che non ha alcuna necessità di qualificarsi come "nuovo" perché è fiero della sua storia e dei suoi valori".