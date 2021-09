Politica



Il Movimento Giovanile della Sinistra è per il Green pass: "Strumento necessario"

venerdì, 10 settembre 2021, 18:18

di francesca vatteroni

"Il green pass o un eventuale obbligo vaccinale, sono in realtà misure sanitarie evidentemente necessarie nella condizione attuale" sostiene il Movimento Giovanile della Sinistra Massa-Carrara. Il Movimento di sinistra si schiera dunque a favore delle recenti misure adottate dal governo tra cui il green pass e a favore dell'eventuale obbligo vaccinale, prendendo le distanze e stigmatizzando duramente la posizione assunta dal coordinamento scuole di Massa-Carrara che invece si sta battendo per impedire diventino misure definitive.

"Il sedicente coordinamento scuole di Massa-Carrara-inizia la nota stampa a firma del Movimento Giovanile della Sinistra di Massa Carrara che spiega la storia del loro percorso- ha recentemente esposto in un comunicato la propria posizione contraria in merito all'utilizzo del green pass come misura profilattica nelle scuole. Il coordinamento era nato più di un anno fa per manifestare contro i problemi che da lungo tempo affliggono le scuole della nostra provincia e in generale il sistema scolastico, l'uopo era la mobilitazione contro la riduzione di fondi, di spazi, contro la DaD e contro il precariato di molti docenti che dura da anni. Col tempo-prosegue il comunicato- le finalità del coordinamento sono mutate, tantoché molti di coloro che ne facevano parte lo hanno abbandonato, al momento la priorità del coordinamento pare sia quella di scagliarsi contro quelle che considerano violazioni della libertà, il vaccino, il green pass o un eventuale obbligo vaccinale, che sono in realtà misure sanitarie evidentemente necessarie nella condizione attuale".

Il Movimento di sinistra insiste incrociando le lame con il coordinamento scuole e ricordando la profilassi di base chiesta ormai da anni come condizione per accedere alle scuole dell'obbligo, assimilandola alla vaccinazione somministrata contro il Covid:" Come Movimento Giovanile della Sinistra riteniamo che quelle che questi individui confondono con violazioni della libertà individuale non siano altro che misure adeguate per tutelare la salute di tutti, che è condizione necessaria per poter esercitare le libertà personali. Ricordiamo poi che una misura simile a quella del green pass è già in uso da anni, proprio in ambito scolastico: per poter frequentare le scuole dell'obbligo infatti i bambini devono essere sottoposti alle profilassi di base, salvo condizioni mediche particolari".

Il Movimento Giovanile della Sinistra parla chiaramente di travisamento del compiti da parte del coordinamento scolastico:" La situazione del sistema scolastico-afferma-certamente presenta diversi problemi ed è giusto che esistano gruppi autonomi che si impegnino per emendare i difetti del sistema scolastico, tuttavia crediamo che il sedicente coordinamento abbia davvero frainteso il proprio compito originario.

"In quanto Movimento costituito principalmente da studenti-continua nell'attacco e rivendicando la propria posizione contro un gruppo, definito sparuto, di genitori e docenti- prendiamo le distanze da un gruppo che non ci rappresenta e che non rappresenta altro che uno sparuto gruppo di docenti e genitori, peraltro piuttosto disunito; siamo inoltre preoccupati dal fatto che tale gruppo sia formato da docenti e genitori che pretendono di muoversi indipendentemente da norme varate dal governo con ampio suffragio scientifico mettendo a rischio la comunità".

Chiosa il Movimento di sinistra:"Il periodo attuale è ancora difficile sia per la società tutta sia per la comunità scolastica e proprio ora che è possibile tornare a una condizione controllata grazie al vaccino ci sembra davvero poco adeguato che il sedicente coordinamento, nato anche per tornare a svolgere lezioni in presenza, si opponga".