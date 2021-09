Politica



In 500 sulla battigia: "Soldi sprecati per il ripascimento, strumento inutile"

sabato, 25 settembre 2021, 19:28

La recente mareggiata che ha colpito il litorale massese in questi ultimi giorni, ha portato alla ribalta della cronaca, la situazione delle spiagge, gravemente danneggiate dall'erosione.



L'associazione "In 500 sulla battigia", che si occupa della tutela delle spiagge, in una nota stampa, esprime il suo disappunto sulle battute espresse dai politici locali, e, in particolare, critica lo strumento del ripascimento, per il quale sono stati stanziati milioni di euro, considerato inutile e che non risolve il problema se non momentaneamente.



"Negli ultimi cinque anni - scrive - la Regione Toscana ha speso per questo strumento ben 4 milioni e 500 mila euro: somma ingente e destinata ad aumentare vista la costituzione nel 2021 addirittura di una task force permanente che si occupi di "risolvere" il problema dell'erosione.



Dall'altro lato- prosegue - il Comune di Massa che, a gran voce, chiede un tavolo istituzionale pare avere la soluzione: altri soldi per un ripascimento urgente e l' introduzione delle barriere di ripopolamento ittico Tecno.Reef che risolverebbero definitivamente il problema.



Ci domandiamo e lo domandiamo alle istituzioni se non sia il caso di tornare a centrare quale sia il solo e vero problema: quando si parla di costa, spiagge e mare, si parla di un bene comune da tutelare in funzione della sua natura e non da ripasciare in funzione solo ed esclusivamente del profitto di alcune famiglie titolare di concessioni".



L'associazione ricorda alle amministrazioni locali quello che, a loro parere, è prioritario, cioè la delibera per la libera fruizione di una porzione di spiaggia e il fermo alle strutture invasive deturpanti la spiaggia e il paesaggio.



"La nostra costa - conclude - può rappresentare una preziosa opportunità per tutti noi, solo se si smetterà di considerarla appannaggio di un manipolo di concessionari che la utilizzano, da sempre, alla stregua di una loro proprietà".