Politica



Lega Salvini Premier Massa: "Gravissime affermazioni dell'assessore regionale all'ambiente Monni sulla all'erosione"

giovedì, 23 settembre 2021, 09:45

Le recenti affermazioni fatte dall'assessore all'ambiente Monni, a mezzo stampa, a seguito delle violente mareggiate di questi giorni e i danni inferti al litorale massese, hanno provocato la reazione da parte della Lega Salvini Premier di Massa che, in un comunicato, esprime delusione per quanto detto dal suddetto assessore:

"L'assessore regionale all'ambiente Monni - dice la Lega - ha infatti affermato che "al momento non è previsto alcun intervento sul litorale e non ci sono neppure più i soldi."

"Dunque decine di milioni di euro stanziati negli anni scorsi, poi congelati e dal 2018 sottratti alla nostra costa per fare altro: un unico piccolo intervento iniziato nel 2020 a campagna elettorale per le elezioni regionali in corso e poi stoppato per problemi burocratici. Di fronte a questa situazione - continua - la Lega non può che denunciare tale pressapochismo e mancanza progettuale della Regione, ricordando che il litorale è di esclusiva sua competenza: l'invito all'Assessore è di darsi una mossa e recuperare questo allarmante vuoto".

La Lega inoltre fa presente che nel corso degli anni, sono stati presentati dei progetti cui mai è stata data risposta e questo, stando al partito, rappresenterebbe una mancanza di attenzione e di rispetto per il territorio: "Questo è un danno gravissimo per la nostra terra - conclude - sia dal lato ambientale che da quello economico-turistico: la Lega Massa auspica quindi che si passi dalle passerelle elettorali per cercare qualche voto in più al candidato sindaco del PD di Montignoso, come fatto giorni fa dall'Assessore, a risposte più serie e sensate. Se l'intenzione della Giunta del Presidente Giani sia quella di alzare definitivamente bandiera bianca sull'argomento, deleghi completamente con atto ufficiale la competenza all'Amministrazione Persiani, che di sicuro sarà più operativa e celere".