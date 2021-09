Politica



Montemagni (Lega): “Quale futuro per la sanità massese?"

mercoledì, 8 settembre 2021, 14:34

Elisa Montemagni (Lega) chiede di utilizzare e non dismettere il vecchio ospedale realizzando una Casa della Salute e di non privare dell'ambulatorio la frazione di Forno.



“Sono molte, purtroppo, le problematiche irrisolte nella sanità massese - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - ed obiettivamente rimaniamo perplessi dall’atteggiamento scarsamente collaborativo da parte della Regione.”



“A cominciare dalla questione relativa all’utilizzo del vecchio ospedale - prosegue il consigliere - si naviga (molto male) colpevolmente a vista e le idee paiono poche e pure confuse.”



“Prima si affermava che era troppo costoso sistemarlo - precisa l’esponente leghista - poi con l’emergenza determinata dal Covid è stato riaperto ed ora si ribadisce il fatto che sia eccessivamente oneroso ogni intervento.”



“La sensazione - sottolinea il rappresentante della Lega - è che vi sia, dunque, un deleterio disinteresse da parte regionale sulla sanità di Massa e ciò non è ammissibile.”



“Ciliegina sulla torta” - insiste Montemagni - è il grosso punto interrogativo che incombe sull’ambulatorio della frazione di Forno; i cittadini sono giustamente preoccupati per il prossimo pensionamento dei due medici di riferimento e quindi chiedono a gran voce che la struttura sanitaria continui ad essere operativa.”



“La sanità territoriale, ancora più in luoghi montani - rileva il consigliere - deve essere assolutamente salvaguardata ed anzi possibilmente potenziata.”



“Per quanto esposto - conclude Elisa Montemagni - abbiamo pertanto deciso di redigere un atto in cui chiederemo ufficialmente lumi sulle reali intenzioni della Regione nei confronti delle palesi criticità presenti, a livello sanitario, nel territorio massese; non è accettabile che vi sia, infatti, una diversa attenzione su questa delicata tematica, creando potenzialmente, in Toscana, zone di Serie A ed altre di categoria inferiore.”