Persiani: "Raffiche di vento fino a 141 km orari, danni solo a cose e non a persone"

domenica, 26 settembre 2021, 21:36

di francesca vatteroni

Persiani parla alla popolazione per aggiornare e tranquillizzare: "Non c'è stata nessuna tromba d'aria ma forti raffiche temporalesche con precipitazioni proveniente dalla Liguria che a causa delle elevate temperature si sono energizzate sul nostro litorale, e a Massa ci sono state intense piogge con una velocità raggiunta dal vento sopra i 100 km orari e addirittura a Massa per 30 minuti il vento ha toccato i 141 km orari ". Il sindaco si trova in queste ore assieme alla Protezione Civile:" Ora è tutto sotto controllo, sono con la Protezione Civile-ragguaglia- la Polizia Municipale si è mossa sul territorio tempestivamente, stiamo verificando la situazione degli alberi, ci sono state molte cadute. Cercheremo di rimettere al situazione alla normalità in primis abbiamo pensato alla regolare viabilità".

Ha concluso: "Non ci aspettiamo eventi nelle prossime ore, forse evento atmosferico leggero anche se la prudenza suggerisce di stare a casa e muoversi solo per necessità:. Interverremo in molti punti. Stiamo monitorando scuole e non si vede il motivo di chiuderle quindi domani le scuole saranno aperte: ci aspetta settimana di bel tempo. Ci siamo un po' spaventata ma non ci sono danni a persone, solo a cose, ci scusiamo se la comunicazione potrebbe essere stata difficile siamo al lavoro e intendiamo tornare alla normalità nel più breve tempo possibile".

Sulla situazione caduta alberi a Carrara, la vigilanza antincendi boschivi fa il punto: un albero caduto in via Mazzini ma con l'intervento della Vab è stata subito ripristinato la viabilità. Le squadre sono in azione anche nelle località di Linara, Bedizzano e a Sorgnano (ex ufficio collocamento) dove l'albero caduto avrebbe sfiorato la macchina parcheggiata. Sarebbero state evacuate famiglie alla Fabbrica a causa di un ponteggio danneggiato e divelto dal vento