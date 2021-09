Sanità in crisi, Ugl: "Necessario cambio di passo, sbloccare assunzioni"

Altri articoli in Politica

venerdì, 17 settembre 2021, 20:22

Delle dimissioni di una consigliere perché ha scritto una fregnaccia, delle cerimonie, delle conferenze, delle panchine o delle scarpette rosse, non ce ne può fregare di meno: nessuno parla della condizione della donna e di altre categorie deboli in un contesto di difficoltà economica come questo

venerdì, 17 settembre 2021, 10:50

Bruschi, Musetti, chiedono le dimissioni del sindaco per manifesta incapacità di portare avanti l'ordinaria amministrazione al punto di inficiare la pubblica sicurezza, fondamentale per una città a picco sul mare come Carrara

giovedì, 16 settembre 2021, 14:02

Si tratta per Eleonora Lama di rendere concreto in questo modo, l'esercizio effettivo delle funzioni pubbliche dei consiglieri

giovedì, 16 settembre 2021, 14:01

A Carrara nasce Left e come primo gesto donerà alla città una panchina rossa per ricordare simbolicamente i troppi casi di femminicidio. La consegna avverrà in piazza d'Armi a Carrara sabato 18 settembre alle ore 18:00

giovedì, 16 settembre 2021, 13:56

A seguito delle piogge previste per oggi, Gianni Musetti ( FI), in una nota stampa, segnala disagi e allagamenti in tutta la città, criticando l'amministrazione e il sindaco per la gestione della messa in sicurezza dei torrenti

giovedì, 16 settembre 2021, 13:52

Proposta che il consigliere porterà in Consiglio regionale su segnalazione del Coordinamento Fdi Carrara, dopo il caso del malato oncologico abbandonato in reparto al Monoblocco, e non accompagnato a casa, perché non c'erano ambulanze disponibili