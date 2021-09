Politica



Scuola primaria Carducci, eseguiti alcuni lavori, altri interventi entro metà settembre

mercoledì, 1 settembre 2021, 14:28

“Innanzitutto vogliamo tranquillizzare i genitori degli alunni della scuola Carducci e ringraziare la dirigente scolastica e gli insegnanti per la fattiva collaborazione, dispiace però per come si sta strumentalizzando la questione e che un consigliere comunale, evidentemente poco informato, utilizzi una problematica scolastica per finalità politiche. Probabilmente il consigliere Alberti era abituato ad amministrazioni ed assessori che facevano promesse senza poi mantenerle, invece i fatti e gli atti dimostrano il nostro interessamento alla questione e, soprattutto, la volontà di risolvere la problematica segnalataci e persistente da molti anni”. L’assessore ai Lavori pubblici Marco Guidi replica alle accuse del consigliere Alberti in merito alla primaria Carducci di Poggioletto.

“L’amministrazione non può essere accusata di disinteressamento considerato che la situazione è sempre stata monitorata dagli uffici attraverso sopralluoghi e l’individuazione di una soluzione tecnica” aggiunge il sindaco Francesco Persiani. “Vorrei ricordare, inoltre, che la scuola di Poggioletto nell’ultimo anno è stata oggetto di diversi lavori da parte dell’amministrazione” ribadisce l’assessore Guidi.

Durante l’estate sono stati eseguiti una serie di sopralluoghi da parte dell’architetto Bellucci e del geometra Dati i quali hanno individuato una soluzione per risolvere la criticità indicata relativa, in particolare, a miasmi.

Una prima parte dei lavori è già stata effettuata, i restanti interventi sono stati inseriti nel bando ministeriale per affitti, noleggi di strutture modulari e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di scuole per cui il comune di Massa ha ottenuto complessivi 200 mila euro. Si tratta di interventi di revisione e controllo degli scarichi, pilette, rubinetterie e pulizia e spurgo della fognatura esterna. I lavori saranno eseguiti entro il 15 settembre.

Oltre alla primaria Carducci, il bando prevede interventi alla scuola di infanzia del Casone, in particolare sui controsoffitti, alla scuola media Staffetti per la funzionalizzazione dell’aula, verifiche al tetto della palestre ed opere di impermeabilizzazione e alla scuola media Don Milani con un intervento al tetto della palestra.