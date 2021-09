Politica



Stefano Alberti: "Necessaria la riqualificazione di piazza e parco Madonna dei Quercioli"

giovedì, 2 settembre 2021, 18:40

Richiesta ufficiale da parte di Stefano Alberti (PD) al presidente del consiglio comunale di Massa, per interventi di manutenzione e riqualificazione di piazza e parco e piazza Madonna dei Quercioli, a detta del consigliere, in stato di abbandono da parte dell'amministrazione massese.



"Erba alta - scrive - cestini ricolmi di sporcizia, "posti letto di cartone" disseminati ovunque e il retro "dell'anfiteatro" utilizzato quale latrina a cielo aperto mostrano un'immagine ed una realtà non più tollerabili".



"Con questa interpellanza-continua - vogliamo anche avanzare la richiesta di dare corso ad un progetto partecipato volto a riqualificare l'intera area della piazza, del sagrato della chiesa e del parco che preveda una nuova e funzionale illuminazione, nuove piantumazioni di alberi in sostituzione di quelli abbattuti".