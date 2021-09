Politica



Stefano Alberti (Pd): "Disorganizzazione per la raccolta differenziata di Poggi e Quercioli"

giovedì, 23 settembre 2021, 09:42

In un comunicato, Stefano Alberti, consigliere Pd a Massa, fa presente la situazione della raccolta differenziata nel quartiere di Poggi e Quercioli, un servizio entrato in funzione negli ultimi giorni e che, a detta del consigliere, deficitario sotto diversi punti di vista : "Un incubo per i residenti - scrive - dalla mattina alla sera sono scomparsi i cassonetti stradali lasciando i cittadini completamente ignari sulle nuove modalità di smaltimento di rifiuti e solo grazie al passaparola molti hanno saputo di dover ritirare il tesserino per il conferimento nelle isole ecologiche recandosi presso l'Asmiu in via dei Limoni".

Uno stato di confusione generale che, secondo Alberti, nell'organizzazione di base del servizio: "In tutto ciò - conclude - questa disorganizzazione ha trasformato l'ultimo avamposto dei cassonetti tradizionali, il parcheggio di via Mura della Rinchiostra, in una prevedibile discarica comunale. È evidente che la partecipazione consapevole alle scelte amministrative e una puntuale informazione ai cittadini siano per questa giunta soltanto un inutile spreco di tempo".