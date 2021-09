Tonlazzerini (FI): "Gps per reclutamento insegnanti, nuovo disastro annunciato"

Altri articoli in Politica

giovedì, 9 settembre 2021, 11:40

Periferie da ascoltare: è partita una raccolta di firme a Castagnola per evidenziare lo stato di degrado di strade e marciapiedi che necessitano di interventi di messa in sicurezza e, in certi punti, di abbattimento delle barriere architettoniche

mercoledì, 8 settembre 2021, 14:42

Gianni Musetti, esponente di Forza Italia, in in comunicato, attacca l'amministrazione comunale, dimentica, a suo dire, delle condizioni in cui versa la palestra di Bedizzano, paese a monte di Carrara

mercoledì, 8 settembre 2021, 14:34

Elisa Montemagni (Lega) chiede di utilizzare e non dismettere il vecchio ospedale realizzando una Casa della Salute e di non privare dell'ambulatorio la frazione di Forno

mercoledì, 8 settembre 2021, 14:32

Il referente Angelo Lieti ribatte alle accuse di Cgil e Cisl: "Noi difendiamo i diritti di lavoratori mentre gli altri fanno orecchie da mercante"

martedì, 7 settembre 2021, 20:25

La supercoalizione, come si è definita al momento della sua costituzione, a sostegno di Simone Caffaz a sindaco di Carrara, aggiunge così un tassello, promettendone altri

martedì, 7 settembre 2021, 14:45

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, presenterà un'interrogazione sul numero di lavoratori impiegati e sul loro inquadramento contrattuale