Politica



Bernardi: "Stadio chiuso nonostante le promesse, la giunta grillina si vergogni"

martedì, 12 ottobre 2021, 00:07

Massimiliano Bernardi (Alternativa per Carrara), in un comunicato, attacca la giunta grillina, in particolare il sindaco e l'assessore Raggi, per le condizioni dello stadio: "Sulla vicenda stadio sappiamo che il sindaco De Pasquale nel 2020 aveva avuto problemi e che l'assessore allo Sport Andrea Raggi dopo più di quattro anni non è riuscito a mettere in sicurezza la struttura - scrive - uno più irresponsabile dell'altro, contro ogni norma e contro ogni buonsenso".

"Ma stavolta - continua - sta andando male a tutt'e due perché contro di loro c'è una opinione pubblica al veleno che vuole tornare a tifare e soffrire per la Carrarese, perché appassionati di calcio e innamorati sportivamente della loro squadra: spettatrice interessata di tutta questa vicenda è ovviamente anche la società stessa che più volte ha manifestato tutto il proprio disappunto per come sia stata gestita da anni la questione. Cosi i tifosi, alla partenza del campionato, si sono ritrovati lo stadio off limits, seppur con una parziale agibilità, con un solo settore aperto e con evidenti limitazioni di capienza, nonostante le varie assicurazioni dell' assessorato Andrea Raggi a che aveva promesso il ripristino di una adeguata fruibilità in condizioni di sicurezza per questo campionato. L' ennesima chiusura-prosegue - decisa dalla Commissione di vigilanza comunale, è avvenuta per la mancata realizzazione di alcuni lavori, Il nodo tra l'altro e l'entità degli interventi da eseguire, probabilmente non sono stati ancora digeriti o non capiti da Raggi. Gli interventi necessari per rendere sicuro l'impianto infatti, nonostante i continui richiami della Commissione di vigilanza, non sono entrati nella sua testa, nonostante le puntuali prescrizioni e sull'indicazione dei criteri da seguire e la redazione di un crono-programma per rendere nuovamente conforme l'impianto agli standard di sicurezza. Tornando alla riapertura dello stadio in sicurezza difficilmente si concluderà sotto questa amministrazione, con evidente ed ingentissimo danno economico per la Carrarese e per il pubblico ed altrettanto ed ancora più grave danno d'immagine per la nostra città visto che il nostro stadio viene frequentato dagli sportivi provenienti dai tre quarti delle regioni italiane e le immagini delle gare che vi si giocano vengono diffuse sulle reti televisive nazionali, come la partita di ieri a Imola. Rivogliamo lo stadio e una amministrazione comunale all'altezza delle potenzialità della città, ma nel frattempo abbiamo uno stadio ed una città nell'abbandono".