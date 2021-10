Politica



Castellini (Azzurro Donna): "Ticket gratuito per donne incinte e con bambini negli stalli del comune"

giovedì, 7 ottobre 2021, 16:58

Una buona notizia per le donne viene annunciata da Forza Italia, in particolare dalla coordinatrice di "Azzurro Donna", Sonia Castellini, con l'assunzione di un ticket temporaneo per donne incinte e con bambini piccoli che consentirà di parcheggiare negli stalli a pagamento del comune, gratuitamente.



Il gruppo di "Azzurro Donna" si esprime con queste parole: "Il ticket temporaneo non è una novità assoluta, grazie a Forza Italia è una realtà e consentirà alle donne di poter parcheggiare, negli stalli a pagamento del Comune, gratuitamente per agevolare tutti quegli spostamenti quotidiani che per una neo mamma alle prese con passeggino o carrozzina sono difficoltosi o per una donna in gravidanza. Come ha giustamente fatto notare il nostro capogruppo Luca Guadagnucci, si tratta non solo di una agevolazione per le donne ma anche del recupero di alcuni posti auto, dato che nel comune sono presenti alcuni cosiddetti "parcheggi rosa" riservati appunto alle donne, ma non regolamentati dal codice della strada."



Il gruppo di "Azzurro Donna" si dichiara soddisfatto per questa vincita e per riuscire ad aiutare i suoi cittadini, anche nella quotidianità, concludendo: "Ringraziamo l'assessore Guidi per il parere favorevole, del resto come lui stesso ha ricordato, mozioni simili sono state presentate in altri comuni dal centrodestra. A Massa ci ha pensato Forza Italia con Azzurro Donna a presentare una mozione a favore dei cittadini, portando avanti la politica del coordinamento comunale che mette al primo posto l'ascolto, vogliamo essere vicini alla gente per cercare di risolvere le criticità che inevitabilmente in una città si vengono a creare."



Rob. Cir.