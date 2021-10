Politica



Cisl e Uil furiose contro la Cgil: “Rischia di far saltare la trattativa Nausicaa”

sabato, 2 ottobre 2021, 20:06

di michela carlotti

Un brutto “allungo” fatto dalla CGIL che rischia di far saltare la trattativa sul premio-produttività per i lavoratori di Nausicaa.

È quanto sostengono congiuntamente Luca Mannini segretario FIT-CISL Massa Carrara Toscana Nord, Rolando Belle’ segretario della UIL trasporti e servizi, e Abramo Geminiani segretario della FIADEL igiene ambientale.

Lamentando lungaggini e cambi di marcia della dirigenza aziendale della società in house del comune di Carrara, Nausicaa SPA, la CGIL avrebbe portato in votazione una bozza di accordo che non era quella uscita dalla contrattazione sindacati-azienda.

“Una votazione nella quale, proprio perché non all’ordine del giorno, non erano presenti numerosi sindacalisti e numerosi lavoratori. Una votazione, tra l’altro, senza nessun verbale e senza nessun registro presenze. Aggiungiamo – proseguono Mannini, Belle’ e Geminiani - che la bozza messa a votazione non è quella concordata con l’azienda. Infatti, nella riunione di lunedì abbiamo chiesto numerose modifiche che non sappiamo ancora se l’azienda accorderà”.

Certo è che questa uscita della CIGL ha sparigliato le carte ed ha fatto salire la tensione con le altre organizzazioni sindacali.

“Un'uscita in solitaria quella della CGIL del tutto fuori luogo che rischia di compromettere il lavoro portato avanti negli ultimi mesi da tutte le organizzazioni sindacali” dichiarano le tre sigle.

“Di certo non vogliamo assolvere Nausicaa dalla colpa di aver portato avanti le trattative per un tempo lunghissimo, spesso con evidenti errori nella convocazione delle sigle. Sono passati mesi tra una riunione e l'altra ma quello che conta – affermano i segretari - è che siamo alla vigilia di un accordo epocale”.

L’importanza della trattativa sta nella possibilità di siglare un accordo in cui per la prima volta, oltre a confermare un premio di risultato per alcune categorie quali l’igiene urbana e le farmacie, si inizierebbe ad introdurre una premialità anche per quelle categorie di lavoratori che non l’hanno mai percepita, come i lavoratori ex Apuafarma ed ex Progetto Carrara.

Insomma, di cosa sta parlando la CGIL? Si chiedo le tre sigle. “Nausicaa ha più di 400 dipendenti. Nel momento in cui sarà pronta la bozza definitiva la sottoporremo a tutti i lavoratori!”.