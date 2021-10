Politica



Due nuovi assessori alla corte di Francesco Persiani

sabato, 2 ottobre 2021, 15:31

di francesca vatteroni

L'amministrazione Persiani allarga la squadra e aggiunge due nuovi membri alla compagine di giunta: i nuovi assessori sono Maura Ferrari e Giovanbattista Ronchieri. La prima, architetto, sarà assessore alla Pianificazione del territorio, allo Sviluppo urbano sostenibile integrato e alla Qualità della vita urbana. Giovanbattista Ronchieri, invece, lascia il seggio in consiglio comunale a Giorgia Garau (avvocato nonché fino ad ora titolare della delega del sindaco per le comunità montane), per assumere le deleghe di Edilizia privata, Politiche giovanili, Politiche agricole, Tutela degli animali, Partecipazione e Trasparenza, Semplificazione amministrativa.

I motivi di questa scelta sono stati spiegati dallo stesso sindaco, Francesco Persiani, in conferenza stampa:"Abbiamo tantissime cose da fare che vanno seguite bene. Saranno necessari tanto impegno, tanto tempo, tanta professionalità e competenza. Abbiamo molto da realizzare nel campo della pianificazione, penso alle varianti urbanistiche, ai Pabe, ai Pave, al piano strutturale. C'è bisogno di nuove energie e abbiamo trovate le persone idonee. Nell'individuarle mi sono consultato con le forze di maggioranza e poi ho fatto sintesi. Si tratta quindi di un percorso condiviso. Auguro ai nuovi membri della squadra buon lavoro. Questo ampliamento -ha concluso Persiani-sarà utile anche a me, fino ad ora chiuso negli uffici per affrontare la mole di lavoro, perché mi permetterà di avere più occasioni per incontrare i cittadini, per ascoltare le loro esigenze e i loro problemi".

Vediamo quindi le redistribuzione delle deleghe tra gli assessori.

Il sindaco, che ha ceduto alcune deleghe alla nuova assessore, mantiene: Risorse umane e organizzazione, Cave e Attività estrattive e Sicurezza urbana.

Andrea Cella (che aggiunge una delega: valorizzazione delle aree montane e delle periferie): Turismo, Politiche comunitarie, Politiche per la valorizzazione delle aree montane e delle periferie, Performance, Comunicazione;

Paolo Balloni: Politiche del lavoro, Attività Produttive, Ambiente, Innovazione Tecnologica, Sport;

Pierlio Baratta: Bilancio, Finanze, Patrimonio e Partecipazioni;

Marco Guidi: Lavori pubblici, Viabilità e Mobilità, Trasporto Pubblico locale, Politiche energetiche, Protezione Civile, Arredo e decoro urbano, Servizi demografici e cimiteriali;

Nadia Marnica: Politiche educative e scolastiche, Farmacie comunali, Cultura e Gemellaggi, Grandi eventi;

Amelia Zanti: Sanità, Politiche sociali, Disabilità, Politiche per la famiglia, Politiche abitative, Politiche di genere e pari opportunità, Volontariato.

La nuova assessore Maura Ferrari, senza nessun percorso politico alle spalle, si è detta grata per la nomina: le sue prime parole sono state infatti di ringraziamento, assicurando piena disponibilità:" Mi metto a completa disposizione con la mia esperienza-come abbiamo scritto Ferrari svolge la professione di architetto- e la mia personalità. Mi impegno fin da ora. So che è un lavoro di squadra che va svolto ascoltando le varie categorie e i vari ordini professionali".

"Accetto con umiltà e spirito di servizio-ha dichiarato anche l'altro nuovo assessore, Giovanbattista Ronchieri, già capogruppo in consiglio comunale per Massa Civica, la lista civica nata qualche mese fa. Il mio ufficio sarà sempre aperto a tutti. Politiche giovanili e anche Edilizia privata sono deleghe molto importanti. Il lavoro sarà tantissimo".

Anche Giorgia Garau è un volto conosciuto dell'amministrazione: tre anni di lavoro per la delega della comunità montana le ha permesso di avvicinarsi e conoscere i cittadini appartenenti a questa realtà e farsi portavoce delle loro istanze:"Porterò in consiglio comunale la voce dei cittadini che abitano nelle zone montane: questo sarà il mio impegno" ha dichiarato la giovane consigliere che, dopo una militanza nel contesto di Forza Italia con cui ha percorso la campagna elettorale , ha preferito la dimensione della lista civica con Massa Civica:"Perché mette come primo obiettivo i cittadini" ha sottolineato.