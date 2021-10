Politica



Elezioni amministrative, Fantozzi (FdI): "Affrontiamo la sfida da protagonisti"

venerdì, 1 ottobre 2021, 16:41

"Domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15 si vota per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale in molti comuni della Toscana. In provincia di Massa-Carrara i comuni interessati sono Bagnone, Montignoso e Pontremoli. Come Fratelli d'Italia, a Bagnone sosteniamo la candidatura a Sindaco di Marco Negrari e ci riconosciamo nella lista "Uniti per Bagnone"; a Montignoso sosteniamo la candidatura a Sindaco di Manuela Aiazzi e ci riconosciamo nella lista "Manuela Aiazzi per Montignoso"; a Pontremoli sosteniamo la candidatura a Sindaco di Jacopo Maria Ferri e ci riconosciamo nella lista "Cara Puntremal" ricorda Fantozzi.



"Fratelli d'Italia, a livello nazionale, sta attraversando una fase di forte espansione elettorale, dovuta alla leadership di Giorgia Meloni, alla coerenza politica, alla qualità della classe dirigente e al progetto di costruire una Destra moderna e inclusiva ma, al tempo stesso, ancorata alle proprie radici. Adesso è tempo di far crescere amministratori e di portare il nostro messaggio anche nelle realtà locali: un messaggio fatto di attenzione alle esigenze quotidiane dei cittadini, di valorizzazione di risorse e talenti inespressi, di protezione dei più deboli. Per far vedere alla Sinistra che non la temiamo, che ce la giochiamo alla pari, che possiamo far meglio di loro. Abbiamo risposte ai problemi che i territori aspettano da tempo e che la Sinistra non ha saputo dare" manda a dire Fantozzi.