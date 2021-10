Politica



Elezioni, Manenti (Pd): "Bene Montignoso e Bagnone, delusione per Pontremoli"

martedì, 5 ottobre 2021, 17:09

"A spoglio ultimato, non possiamo che esprimere serenità e consapevolezza del lavoro svolto per le elezioni amministrative - dice, Enzo Manenti segretario provinciale PD - abbiamo ottenuto una vittoria che ha superato le previsioni a Montignoso, dove il Sindaco e Presidente della Provincia Gianni Lorenzetti ha visto riconosciuto il suo impegno sia amministrativo che politico ottenendo il 72% dei consensi. Sicuramente gli è stata riconosciuta la capacità di guidare la sua comunità e ben svolgere il ruolo di presidente della Provincia, ma anche di sapersi aprire al confronto costruttivo con una larga coalizione che lo ha sostenuto in campagna elettorale e nel voto".



"Siamo estremamente soddisfatti - continua Manenti - anche del risultato di Bagnone che ha premiato Giovanni Guastalli e la coalizione di CSX, per poter proseguire il percorso tracciato dal compianto Carletto Marconi. Alla vigilia sapevamo di dover contare ogni singolo voto, e così è stato, le traversie che hanno preceduto la composizione dello schieramento sono alle spalle ed oggi guardiamo al futuro per il bene di Bagnone. Voglio sottolineare e ringraziare la coalizione tutta, ed in particolar modo i rappresentanti di Italia Viva, che hanno contribuito in modo decisivo a conseguire l'obiettivo comune. Le note deludenti e previste arrivano per Noi da Pontremoli. Sapevamo essere una "mission impossible" e tutto il PD provinciale ringrazia l'impegno e la disponibilità di Elisabetta Sordi che si è confermata una risorsa ed un punto di riferimento importante per il Partito Democratico, purtroppo i numeri danno conferma che ci sarà da compiere una importante riflessione su di essi per individuare il percorso da compiere da oggi in poi".



"In ultimo - conclude Manenti - un pensiero di carattere nazionale che vede il Partito Democratico ed il CSX in generale ottenere risultati importanti e già decisivi a Milano a Bologna ed a Napoli, essere pronto per i ballottaggi di Roma e Torino e vincere le suppletive di Siena con Enrico Letta. Tutto ciò riteniamo sia un segnale che il vento populista e sovranista si sia fermato, che si torni a premiare serietà, lavoro e proposte politiche, anzichè slogan e battaglie sui social media, e che ciò sia di buon auspicio anche per i futuri appuntamenti che ci attendono