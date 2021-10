Politica



Fratelli d'Italia: "Perché l'amministrazione non segue l'invito dell'Anci e non omaggia il Milite Ignoto della cittadinanza onoraria?"

domenica, 31 ottobre 2021, 15:19

di francesca vatteroni

Il Milite Ignoto, il soldato caduto durante la prima guerra mondiale scelto tra i militari scomparsi, rimasti senza identità e seppellito all'Altare della Patria per rendere omaggio e onore a chi lottò fino a perdere vita e identità, avrà cittadinanza onoraria carrarese? Se lo chiede Fratelli d'Italia che lamenta come, nonostante l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia l'anno scorso inviò a tutti i comuni una lettera protocollata con l'invito a sensibilizzarsi e ad adoperarsi in favore di iniziative per commemorare e donare la cittadinanza o il nome di piazze o strade al Milite Ignoto.

Per questo motivo, Lorenzo Baruzzo coordinatore comunale di Fratelli d'Italia ricorda in una lettera pubblica indirizzata al sindaco Francesco De Pasquale :" Premesso che in data 3 marzo 2020 il Segretario Generale dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) inviava lettera protocollata al n. 42/SIPRICS/AR/mcc-20 (copia allegata) a tutti i Sindaci italiani per sensibilizzarli , in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto (4 novembre 2021) ad intraprendere iniziative atte al conferimento della cittadinanza onoraria e/o ad intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici al "Milite Ignoto" che : "nel corso degli anni, quel soldato voluto come di "nessuno" è diventato di "tutti", quale simbolo del sacrificio e del valore dei combattenti della prima guerra mondiale e successivamente di tutti i caduti per la Patria" ".

Fratelli d'Italia si rammarica dunque per il fatto che Carrara non sia tra i comuni richiedenti la cittadinanza onoraria e invita l'amministrazione a farlo o a dedicargli una strada pubblica:" Premesso che il comune di Carrara-termina la lettera- da Lei rappresentato , alla data del 25 ottobre 2021 , non risulta tra i Comuni che abbiano conferito la cittadinanza onoraria (vedasi elenco allegato ) o che abbiano fatto istanza per conferirla (vedasi elenco allegato) o che abbiano intrapreso altre iniziative elencate nella lettera del Segretario Generale dell'ANCI riportata in epigrafe; nello stigmatizzare tale comportamento che nega alla città di Carrara di ricordare i valori di onore, coraggio e di sacrificio di difesa della Patria, da trasmettere anche alle generazioni future, La invitiamo di provvedere a rimediare - anche se con colpevole ritardo (il 4 novembre 2021 è ormai prossimo) - alla sua grave mancanza ed istruire le pratiche necessarie al conferimento della cittadinanza onoraria e l'intitolazione di un luogo pubblico al "Milite Ignoto" ; i cittadini che amano la Patria ed i valori di difesa della stessa le sarebbero grati".