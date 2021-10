Politica



Fratelli d'Italia: "Riaprire all'utenza la sala d'aspetto del pronto soccorso"

giovedì, 7 ottobre 2021, 11:26

Fratelli d'Italia, rileva, in un comunicato, la situazione della sala d'aspetto del pronto soccorso del Noa, la quale, non è accessibile per i parenti dei pazienti, costringendoli a stare fuori, anche on orari notturni, alla mercé del tempo e di persone non bene identificate, che si aggirerebbero nei dintorni dell'ospedale.



"Sono lì per parenti o solo per riparo o bivacco? - scrivono - Questa contingenza continuerà anche con il progredire della stagione invernale? In ogni caso siamo davanti ad una situazione che si va ad unire agli altri cronici problemi del Pronto Soccorso del Noa da sempre denunciati da Fratelli d'Italia, anche in Regione Toscana".



"Fratelli d'Italia - conclude - chiede pertanto alla Direzione Asl di ripristinare l'accesso alla sala d'attesa - nel rispetto naturalmente del protocollo delle norme anti corona virus e di far

effettuare controlli in modo da capire se tutte le persone che si trovano nel perimetro di competenza del Noa, soprattutto nelle ore serali e notturne, abbiano titolo che giustifichi la loro presenza, mentre i cittadini devono attendere fuori per ore notizie dei parenti".