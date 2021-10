Politica



Fratelli d'Italia torna a segnalare il degrado del cortile della ex scuola di Fossone: "Arriveranno i bambini della scuola di Monteverde: urgono i lavori di messa in sicurezza"

lunedì, 25 ottobre 2021, 09:40

Il cortile dell'ex scuola di Fossone versa in condizioni di degrado: a segnalarlo è Lorenzo Baruzzo, coordinatore di Fratelli d'Italia, che chiede all'amministrazione Cinquestelle di intervenire "per riportare un minimo di decoro e sicurezza nell'area che per decenni è stata luogo di incontro e svago per generazioni di fossonesi. La richiesta viene fatta anche in considerazione del fatto che nei prossimi mesi l'edificio verrà destinato - pare - a sede per lo svolgimento dell'attività didattica per i bambini delle elementari nel periodo in cui la scuola di via Monteverde sarà oggetto di lavori di ristrutturazione".

Baruzzo ricorda come non sia la prima segnalazione ignorata dall'amministrazione:" Purtroppo-chiosa il coordinatore comunale di Fratelli d'Italia- non è la prima volta che Fratelli d'Italia si vede costretta a segnalare tale situazione ma ora , proprio per le ragioni di cui sopra, a tutela dell'incolumità dei bambini ma anche di tutti coloro che volessero usufruire di uno spazio pubblico, i lavori di messa in sicurezza urgono".

Fra. Vat.