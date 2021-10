Politica



Fratelli d'Italia presenta il primo punto del programma: sicurezza urbana. Baruzzo e Lorenzoni: "Alleanza con Caffaz è possibile"

domenica, 17 ottobre 2021, 20:05

di francesca vatteroni

E' il tema della sicurezza urbana il primo punto del programma che man mano Fratelli d'Italia presenterà e spiegherà: con cadenza regolare illustreranno criticità e proposte frutto dell'ascolto tra i cittadini e dei sopralluoghi nelle varie aree del territorio.

Prima di passare ad analizzare le proposte sulla sicurezza messe nere su bianco nel primo punto programmatico di Fratelli d'Italia, il direttivo di Carrara sottolinea una decisione strutturale fondamentale della loro strategia. Una delle idee messe in campo e accolta da Fratelli d'Italia infatti, grazie ai suggerimenti di Maurizio Lorenzoni già candidato sindaco per il centrodestra nel 2017 ed entrato di recente nel direttivo, è di individuare un responsabile in ogni frazione del territorio.

Sull'argomento cogliamo l'occasione per chiedere a Fratelli d'Italia il loro pensiero in merito al fu Consiglio dei cittadini. Lorenzo Baruzzo, coordinatore comunale ha risposto rilanciando il Consiglio:" Io sono favorevole alla ricostituzione del Consiglio dei cittadini, è giusto che ogni frazione abbia dei riferimenti. Io sono stato in Consiglio di circoscrizione ed è stata una bella esperienza. I 5s hanno tombato il Consiglio dei cittadini-ha ricordato Baruzzo- mi auguro che il nostro futuro candidato sindaco vorrà riproporlo".

"Fratelli d'Italia si sta organizzando e strutturando-fa il punto Maurizio Lorenzoni- vogliamo organizzarci territorialmente in modo più capillare possibile perché queste figure si incarichino di accogliere adesioni, idee e necessità per poi valutarle e inserirle nel programma elettorale: lo scopo è dare risposte concrete".

Altra questione calda è l'alleanza con la coalizione che sostiene candidato sindaco Simone Caffaz, per la quale si intravedono spiragli. "Noi auspichiamo l'unità del centrodestra da sempre-risponde Baruzzo-quando ho incontrato Caffaz di recente gli abbiamo spiegato che non condividevamo il metodo non il nome". L'incontro avvenuto con il candidato della coalizione guidata da Lega, Forza Italia, Cambiamo, NPSI e altri movimenti per volontà del candidato potrebbe aver messo le premesse per una convergenza. Anche il nuovo membro del direttivo, Maurizio Lorenzoni, sembra vedere positivamente la possibilità di un avvicinamento:" Sono fiducioso che il centrodestra si ricompatti in questi mesi: uniti si vince" ha asserito con tono sicuro e consapevole, come ha precisato, che sarebbe improponibile chiedere un ritorno sui propri passi circa il nome di Caffaz. Intanto comunque si sono dati un termine entro i quali Fratelli d'Italia saranno pronti con candidato e programma:" Cinque mesi prima delle elezioni" hanno previsto.

Sul programma Baruzzo puntualizza:" Noi abbiamo già idea del programma, poi integreremo perché la politica si fa anche ascoltando il territorio, dobbiamo essere a fianco dei cittadini non solo denunciando le criticità ma proponendo soluzioni".

Vediamo quindi il primo punto: la sicurezza urbana.

Per Fratelli d'Italia degrado umano e degrado urbano vanno a braccetto: esiste una relazione tra criminalità, ambiente fisico e percezione di sicurezza e un ruolo chiave è giocato dalla progettazione degli spazi urbani dal punto di vista architettonico e urbanistico. Sarà dunque indispensabile puntare su " incentivi di riqualificazione urbanistica con sgravi fiscali (eliminazione degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione ed altre iniziative) e con un imponente piano di opere pubbliche".

Un passaggio fondamentale sul tema sicurezza urbana è la costituzione del Controllo di vicinato "strumento di prevenzione di criminalità che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e la collaborazione di questi con le Forze dell'Ordine, allo scopo di ridurre il verificarsi di reati contro la proprietà e le persone. A nessuno viene chiesto gesti di eroismo e nessuno parla di ronde ma è chiesto a tutti di prestare maggiore attenzione a chi passa per strada. Per ogni zona verrà individuato un responsabile ( cui faranno riferimento gli altri abitanti della zona) che avrà il compito di segnalare eventuali situazioni sospette alle Forze dell'Ordine".

Un'altra proposta inserita nel programma di Fratelli d'Italia è la costituzione del Nucleo di Sicurezza Urbana nell'ambito della Polizia Municipale, "formato da personale appositamente addestrato (anche all'utilizzo di sfollagente, taser e bodycam che presidierà il territorio 24 ore su 24).

Il programma di Fratelli d'Italia prevede un capillare e funzionale piano di videosorveglianza con telecamere collegate in diretta con le centrali operative delle Forze dell'ordine (polizia municipale inclusa) e un altrettanto imponente piano di illuminazione.

"In determinate zone della città il sindaco dovrà richiedere al prefetto l'utilizzo dell'esercito a supporto delle Forze dell'Ordine, nelle cosiddette operazioni "strade sicure" mette in evidenza nel suo programma Fratelli d'Italia.

Lorenzo Baruzzo ha voluto concludere la conferenza stampa rivolgendo una considerazione sui progressi di Fratelli d'Italia sul territorio carrarese:" Sono diventato coordinatore comunale di Fratelli d'Italia 5 anni fa ed ero solo, oggi il direttivo conta una trentina di persone. Siamo stati ripagati per la nostra politica coerente. Oggi siamo il primo partito del centrodestra se non d'Italia. Grazie a chi si è avvicinato a noi. Grazie a Matteo Costa, Erica Diddi, Leonardo Tessa, Francesco Meccheri, Alessandro Bruschi e tutti gli altri".