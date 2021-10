Politica



Il centro-destra compatto intorno alla candidatura di Caffaz

venerdì, 29 ottobre 2021, 10:24

di donatella beneventi

Le recenti affermazioni di Ricciardi, neo nominato capo di un comitato elettorale di Forza Italia, hanno gettato ombre sull'efficacia della candidatura di Simone Caffaz a sindaco di Carrara per le ormai prossime elezioni 2022.



La cosiddetta supercoalizione si stringe attorno al proprio candidato, confermandone il pieno sostegno e mettendo in primo piano l'unità del centro destra, al fine di ottenere il miglior risultato possibile, riallacciando, fra l'altro, il dialogo con Fratelli d'italia: "Mentre il centrosinistra - si legge in una nota stampa - continua ad annaspare e fatica a presentare un'alternativa credibile alla nostra coalizione e al nostro candidato, Ricciardi cosa fa? Insinua dubbi su Caffaz, esattamente come provano a fare da settimane taluni nostri avversari, con la differenza che mentre a questi ultimi conviene delegittimare il nostro candidato a sindaco per prendere tempo e coprire i loro dissidi e i loro ritardi, in teoria un rappresentante di Forza Italia dovrebbe dare all'elettorato messaggi rassicuranti al proprio elettorato e alla cittadinanza".



Nicola Pieruccini (Lega), dal canto suo, non le manda certo a dire a Ricciardi, invitandolo a ritrattare le sue parole, pena il rifiuto, da parte della Lega, di incontrarlo, auspicando in un provvedimento da parte di Massimo Mallegni.



Per ultimo Simone Caffaz, in una sua dichiarazione, affronta la questione, precisando di non aver mai parlato con Ricciardi e di non essere a conoscenza del suo ruolo in Forza Italia: "Con Massimo Mallegni - dice - in particolare, ho già concordato una sua giornata elettorale a Carrara per il prossimo 19 novembre. Valuto le frasi pronunciate da Ricciardi come un'uscita infelice di cui non mi impermalosisco e vado avanti nel mio percorso di allargamento e organizzazione della coalizione. Quando ho accettato la candidatura - prosegue - ero consapevole che la partenza anticipata avrebbe comportato tanti vantaggi e qualche svantaggio, tra cui lo stillicio di voci e delegittimazioni a cui sarei stato sottoposto: dispiace solo che ne sia protagonista una persona che, al contrario, dovrebbe essere di aiuto e sostegno".