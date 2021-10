Politica



Interpellanza: interventi urgenti per il movimento franoso in via Scalette a Forno

martedì, 26 ottobre 2021, 19:15

La zona di via Scalette nel paese di Forno non dimentica la tragedia che avvenne nel 1982, nella quale una slavina di fango uccise cinque persone all'interno della loro casa.



A fronte del recente temporale che si è abbattuto nel paese, si è evitata una nuova tragedia per puro caso.



Gli smottamenti seguiti alla forte perturbazione hanno provocato il distacco di un enorme masso che nella sua discesa a valle si è fermato poco prima del paese abitato.



I consiglieri comunali Stefano Alberti, Gabriele Carioli, Giovanni Giusti e Alessandro Volpi chiedono un immediato intervento per risolvere la situazione: "Simili scenari sono ormai all'ordine del giorno, posto che le violenti precipitazioni sommate alle criticità riscontrate in questo versante del paese hanno bisogno di manutenzione ordinaria per rimuovere vegetazione e materiale franoso. Servirebbe anche mettere in sicurezza idraulica e idrogeologica il territorio, condizione indispensabile per contrastarne il declino demografico e lo spostamento abitativo al piano.

In ragione di quanto esposto, si interpella l'amministrazione comunale per sapere quali azioni di studio e interventi si stanno predisponendo sul versante del canale per garantire la sicurezza dei sui abitati, visto che dopo un primo intervento di emergenza, non risultano altri sopralluoghi e monitoraggi."



Rob. Cir.