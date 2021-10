Politica



Italia Nostra raddoppia la sua presenza sul territorio

martedì, 19 ottobre 2021, 16:25

Ieri, domenica 17 ottobre, la sezione di Massa-Montignoso di Italia Nostra ha raddoppiato la sua presenza nel territorio partecipando a due iniziative di alto livello come una gita visita guiidata a Poantremoli e una visita guidata al Lago di Porta.

Per Pontremoli erano presenti col presidente Bruno Giampaoli i soci del direttivo Arturo Colle, Giovanni Gandolfi e Carlo Bongi con l’organizzatrice Foddi Manuela (Memme’). "Il gruppo - si legge nella nota - ha visitato la città con la guida dell’esperto storico arch Mauro Lombardi che dopo il centro storico ci ha portato a vedere i sotterranei del palazzo sede del Comune solo da qualche anno aperti al pubblico e i retrostanti orti urbani sulle golene del fiume da dove si gode una vista particolare sulla città. Dopo la visita al museo delle statue stele e l’ottimo pranzo alla trattoria Da norina il gruppo si é recato alla Pieve di Sorano dove ha incontrato Monsignor Antonio Costantino Pietro Cola parroco della Pieve e Preside del Liceo vescovile ch ci ha gentilmente intrattenuto spiegandoci la storia e le vicissitudine del sito storico. Alla trattoria Da Norina abbiamo ricordato il nostro concittadino Marchese Giulio Cibo Malaspina che dopo aver partecipato al fallito colpo di stato dei Fieschi contro i Doria scappò a Pontremoli e si rifugiò in questa trattoria ma riconosciuto venne catturato e portato a Milano dove venne decapitato). Giannettino Fieschi si rifugiò ma riconosciuto fu catturato e condotta a Milano dove verrà decapitato. Il gruppo a terminato la gita alla Pieve si Sorano dove é stato accolto dal Parroco che gentilmente a voluto salutare".

In contemporanea altri membri del direttivio Marco Betti, Francesco Silvestri, Manlio Pontelli e Luciano Faenzi hanno nel pomeriggio alle 15,30 hanno accompagnato un gruppo di soci e simpatizzanti in visita al lago di Porta facendo il percorso classico che dalla Casina Mattioli arriva al fiume Versilia per poi tornare verso il Salto della Cervia, alla Casina Mattioli. "Anche in questo caso - termina la nota - tutto é andato nel migliore dei modi facendo registrare alla nostra associazione due ottimi risultati".