Legambiente Carrara: "Giù le mani dal progetto del parco delle Alpi Apuane"

martedì, 12 ottobre 2021, 18:16

Un buco nell'acqua che lascia l'amaro in bocca al segretario della Uiltec Toscana Nord, Massimo Graziani, che ieri ha partecipato all'incontro convocato al Mise con le segreterie territoriali e nazionali dei sindacati sulla vertenza del gruppo

martedì, 12 ottobre 2021, 00:12

L’assessorato al candidato più votato della provincia di Massa Carrara, all’indomani delle elezioni regionali dello scorso anno, sembrava un atto dovuto. Invece, in beffa alle migliaia di preferenze espresse da questa landa di terra Toscana, a Giacomo Bugliani non fu dato entrare in giunta

martedì, 12 ottobre 2021, 00:07

Massimiliano Bernardi (Alternativa per Carrara), in un comunicato, attacca la giunta grillina, in particolare il sindaco e l'assessore Raggi, per le condizioni dello stadio: "Sulla vicenda stadio sappiamo che il sindaco De Pasquale nel 2020 aveva avuto problemi e che l'assessore allo Sport Andrea Raggi dopo più di quattro anni...

lunedì, 11 ottobre 2021, 14:23

No alla strumentalizzazione della piazza perché il popolo che protesta non è mai fascista se ci sono leggi ingiuste contro cui battersi. E' la posizione di Rivoluzione Allegra. I fatti drammatici di Roma chiedono di essere spiegati secondo il punto di vista di Rivoluzione Allegra, il movimento apuano pacificamente rivoluzionario...

sabato, 9 ottobre 2021, 15:23

Pronta la squadra che avrà il compito di coordinare i lavori di ascolto e redazione del programma della “Supercoalizione” che sostiene la candidatura a sindaco di Simone Caffaz

giovedì, 7 ottobre 2021, 17:05

Il circolo ARCI "Trentuno settembre" si preoccupa di garantire trasparenza ai cittadini con la richiesta a Gaia Spa di metterli a conoscenza delle analisi delle fontane e del prezzo che verrà pagato da tutti i cittadini massesi