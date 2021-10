Politica



Martisca (FI): "Ospedale Civico in condizioni pessime, il comune trovi un accordo con l'Usl"

domenica, 3 ottobre 2021, 10:08

Ospedale civico di Carrara in stato di incuria e degrado: questa è la denuncia, espressa da Lucian Martisca (FI) in un comunicato.



L'esponente forzista, riferendo di scarsa manutenzione degli spazi intorno all'area del poliambulatorio. "Questa mattina girando per l'Ospedale Civico di Carrara, ho notato che

la struttura presentava diversi punti di incuria, punta il dito sulla asl che non darebbe segnali di interesse e di attenzione verso il presidio, assai frequentato dai cittadini per le visite ambulatoriali e le terapie: "La domanda vera e propria è : Per quale motivo la nostra amministrazione non interviene chiedendo all'USL un ripristino di questa struttura creando un ambiente pulito, igienico e ordinato?! Pertanto chiediamo alla giunta pentastellata un interrogazione nei confronti dell'Azienda Sanitaria vista l'importanza di questo distretto, che da sempre è un punto di riferimento della sanità locale, per capire quale sarà il futuro di questo edificio e per sapere se verranno effettuate migliorie".



E conclude: "Aspettiamo una risposta dal Presidente dell'USL Toscana Nord Ovest, Maria Letizia Casani, residente a soli 5 km dall'Ospedale Civico, la quale non può non essere al corrente di questa situazione".