Nardi (Pd): "Aperto un focus su Sanac"

Altri articoli in Politica

martedì, 26 ottobre 2021, 19:15

I consiglieri comunali Stefano Alberti, Gabriele Carioli, Giovanni Giusti e Alessandro Volpi chiedono un immediato intervento per risolvere la situazione

lunedì, 25 ottobre 2021, 09:40

Arriva la risposta di Nicola Pieruccini, commissario provinciale della Lega, indirizzata al presidente del consiglio Michele Palma che qualche settimana fa, in un suo post sui social, aveva commentato le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa da Pieruccini relative alla chiusura al pubblico in presenza dei consigli comunali

lunedì, 25 ottobre 2021, 09:40

Il cortile dell'ex scuola di Fossone versa in condizioni di degrado: a segnalarlo è Lorenzo Baruzzo, coordinatore di Fratelli d'Italia, che chiede all'amministrazione Cinquestelle di intervenire "per riportare un minimo di decoro e sicurezza nell'area

venerdì, 22 ottobre 2021, 23:14

Il consigliere di opposizione Massimiliano Bernardi, dopo aver presentato la questione in consiglio comunale e non aver trovato evidentemente risposta soddisfacente, annuncia in conferenza stampa di aver presentato esposto in Procura e presso la Corte dei Conti

giovedì, 21 ottobre 2021, 13:15

Lo annuncia il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, che ha ricevuto quotidiane informazioni dal coordinatore provinciale di Fdi, Marco Guidi, al coordinatore comunale di Carrara, Lorenzo Baruzzo, ed capogruppo in comune a Massa, Alessandro Amorese

giovedì, 21 ottobre 2021, 12:39

Il gruppo giovani democratici di Carrara mette in evidenza una situazione veramente pericolosa per i cittadini, riguardante la strada della foce