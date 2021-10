Politica



No variante Aurelia: "Sottopasso allagato, l'assessore Guidi ha preso fischi per fiaschi"

giovedì, 7 ottobre 2021, 16:46

di roberta ciriolo

Il comitato "No variante Aurelia" è indignato per la mancata risoluzione del problema dell'allagamento del sottopasso ferroviario di Viale della Repubblica, con l'aggiunta di un'ulteriore difficoltà per i cittadini.



Con queste parole si esprime il comitato "No variante Aurelia": "La storia va avanti da 40 anni: con le abbondanti piogge che affliggono il nostro territorio, accade che il sottopasso ferroviario di Viale della Repubblica ogni volta si allaghi, mettendo in pericolo i cittadini. Si tratta di un'area ad alto rischio idraulico, lo sanno bene gli abitanti di Via del Gorine che, ad ogni allagamento, fanno esperienza della fuoriuscita in strada delle acque nere dei tombini. Il sottopasso del Viale della Repubblica resterà a valle della Variante Aurelia così come progettata da Anas, e sarà ancora più interessata dagli eventi a causa degli interventi previsti nella zona."



Il comitato ha fatto notare al Ministero come questo aggraverebbe ulteriormente il problema già esistente con un ulteriore impermeabilizzazione del suolo, senza individuare nessuna concreta possibilità di drenaggio delle acque.



Il comitato rivolge la propria indignazione anche contro l'assessore Guidi per la mancanza di consapevolezza riguardo al problema e al progetto "Variante Aurelia", concludendo con un ulteriore rimprovero: "L'assessore però ha voluto sorprenderci intravedendo proprio nella realizzazione del primo lotto della Variante Aurelia, la soluzione al problema dell'allagamento del sottopasso di Viale della Repubblica. Non possiamo credere che l'assessore non legga i giornali, doveda mesi il comitato richiama l'attenzione sul problema e che non conosca nel dettaglio il progetto Variante Aurelia."