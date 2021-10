Politica



Persiani: "Agri marmiferi, le polemiche in secondo piano"

mercoledì, 13 ottobre 2021, 17:20

L'amministrazione comunale di Massa non intende mettere in primo piano le polemiche, distogliendo l'attenzione dai temi importanti come quello degli agri marmiferi e la disciplina della loro escavazione.



Il sindaco di Massa Francesco Persiani dichiara di non voler commentare le dichiarazioni del presidente del parco regionale delle Alpi Apuane, Alberto Putamorsi.



Il primo cittadino si esprime con queste parole di sdegno: "Chi cerca di banalizzare i temi, o cavalcare l'onda mediatica, non troverà sponda in chi sta lavorando seriamente e responsabilmente per giungere a quel necessario punto di equilibrio tra il rispetto dell'ambiente e la tutela del lavoro."



Nei prossimi giorni, quando questa polemica si placherà, si tornerà a rappresentare lo stato effettivo delle questioni ed a spiegare le motivazioni tecniche delle richieste dell'amministrazione comunale.



Rob. Cir.