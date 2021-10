Politica



Pieruccini (Lega) esulta dopo il voto: "E ora tocca a Carrara"

mercoledì, 6 ottobre 2021, 20:34

di francesca vatteroni

"Siamo arrivati a 39 voti dal trionfo": arriva il commento politico delle elezioni amministrative appena terminate da Nicola Pieruccini, leader apuano del Carroccio-o meglio, come puntualizza e rivendica il leader apuano- della Lega-Salvini Premier. Parla di un trionfo solo sfiorato per quei 39 voti in più che sarebbero bastati per vincere anche a Bagnone, dopo l'affermazione perentoria di Jacopo Ferri a Pontremoli (terzo centro urbano per abitanti della Lunigiana della nostra provincia dopo Aulla e Fivizzano). Anche a Montignoso la Lega cresce ed entrano due consiglieri, più la candidata sindaco (ne aveva solo uno nella passata consiliatura). Adesso, sostiene Pieruccini, l'obiettivo è Carrara.

"Siamo arrivati a 39 voti dal trionfo- sintetizza il commissario provinciale della Lega-Salvini Premier Nicola Pieruccini, sui risultati elettorali dello scorso week-end in provincia e poi affronta la disamina città per città, rivendicando il successo della sua scelta strategica di schierare Ferri- a Pontremoli il centrodestra è stato confermato alla guida della città con un risultato storico e al di sopra di ogni aspettativa per le sue dimensioni che è frutto di tanti anni di buon governo dal parte del gruppo dirigente locale e di una candidatura radicata sul territorio, autorevole e vincente come quella di Jacopo Ferri, sui cui mi sono speso personalmente".

All'estremità opposta della provincia, a Montignoso, Pieruccini sottolinea, al netto della vittoria del sindaco di centrosinistra confermato, una crescita del centrodestra: "A Montignoso-osserva- nonostante l'esito scontato per quanto concerne il sindaco, la Lega si è rafforzata ed ha raggiunto un ottimo risultato eleggendo due consiglieri comunali, gli unici che siederanno in consiglio comunale oltre alla candidata a sindaco Manuela Aiazzi. Le elezioni in provincia sarebbero state per noi un trionfo se fossimo riusciti a ottenere 39 voti in più a Bagnone, dove per un'inezia non siamo riusciti a strappare alla sinistra il sindaco".

E adesso c'è Carrara il prossimo anno, per la quale il commissario provinciale ricorda come, anche se solo adesso la strategia della scelta per tempo e non solo a distanza di qualche mese del candidato sia comunemente riconosciuta come la migliore, la Lega aveva individuato il candidato sindaco già mesi fa:" E' il momento di guardare avanti e di pensare agli appuntamenti elettorali della prossima primavera a cominciare da Carrara-dice Pieruccini- In molti oggi nel centrodestra stanno cominciando a sostenere che i candidati a sindaco vanno scelti prima – afferma – noi per Carrara, grazie all'appoggio di Matteo Salvini, lo abbiamo fatto la scorsa estate con dieci mesi di anticipo rispetto alla elezioni. Grazie a questa partenza anticipata possiamo oggi dire che la coalizione che sostiene Simone Caffaz è già oggi la più ampia di sempre e contiamo di allargarla ulteriormente andando ben oltre i confini del centrodestra per vincere per la prima volta un Comune simbolico e straordinariamente importante come Carrara".